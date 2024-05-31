Уряд підвищив тарифи на електроенергію для населення: з 1 червня єдина ціна складе 4,32 грн/кВт-год

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке підвищує тарифи на електроенергію для населення. З 1 червня єдина ціна для всіх побутових споживачів складе 4,32 грн/кВт-год. Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання “Економічна Правда”.

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Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт

понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт

Пізніше перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook підтвердив інформацію видання.



"Помилився! Недооцінив наш уряд! 4.32 - єдина ціна. Для електроопалення - до 2000 кВт/год за старою ціною в опалювальний період, влітку як для всіх", - написав Кучеренко.

Раніше, 29 травня, ЗМІ повідомляли, що Кабмін планує змінити формулу оплати населенням послуги за електроенергію. При цьому для тих, хто споживає понад 100 кВт на місяць тариф зросте майже на 80% до 4,8 грн/кВт.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності е/е для побутових споживачів.

Ціни на електроенергію для зросли через російські обстріли електростанцій

Внаслідок нової серії російських атак на енергетичну інфраструктуру, що почалася наприкінці березня, Україна втратила 8 ГВт маневрової генерації. Теплові електростанції, які балансували енергосистему під час піків споживання буде значно важче полагодити ніж трансформатори які були зруйновані під час масованих атак на енергосистему взимку 2022/2023.

З 16 травня на всій території України знову почали діяти графіки стабілізаційних відключень. Експерти радять бізнесу та населенню подбати про автономні джерела живлення. Разом з цим нагальною проблемою залишаються багатомільярдні борги на ринку електричної енергії, які головним чином сформовані необхідністю державних компаній компенсувати низьку ціну на електроенергію для населення.



Як зросли ціни для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 20 травня вирішила встановити нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 червня.

На ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) регулятор встановив максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 на рівні 5600 грн/МВт·год. Раніше для 00:00 до 07:00 ціни становили 3000 грн/МВт·год., для слота 11:00 до 17:00 – ціни залишились без змін.

Для часового проміжку з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год. До цього з 07:00 до 08:00 – граничні ціни становили 5600 грн/МВт·год. З 08:00 до 11:00 – вони залишилися без змін. Водночас з 23:00 до 00:00 – вони підвищились з 3000 грн/МВт·год.

У вечірні години з 17:00 до 23:00 ціни встановлені на рівні 9000 грн/МВт·год. Раніше – 7500 грн/МВт·год. Мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку встановлені максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 на рівні 6600 грн/МВт·год. До цього рішення – 4000 грн/МВт·год.

У період з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 ціни становитимуть 8250 грн/МВт·год. Таким чином для часового проміжку з 07:00 до 17:00 ціна залишилась без змін. Водночас з 23:00 до 00:00 – ціна підвищилась з 4000 грн/МВт·год.

Для часового проміжку з 17:00 до 23:00 була встановлена ціна 10 000 грн/МВт·год, вона підвищилась з 8250 грн/МВт·год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

За даними соціологічних опитувань більш ніж половина (55%) українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів які дадуть можливість провести ремонти зруйнованих об’єктів інфраструктури.

При цьому 45 % опитаних заявили, що для забезпечення ремонтної кампанії можуть бути підвищені тарифи на електроенергію з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % — що тариф варто підвищити всім споживачам.

Разом з тим, 40 % українців вважають, що підвищувати тарифи не треба, навіть за умов погіршення ситуації з електропостачанням. Також, більшість респондентів (67 %) погодилися з тим, що у випадку підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави.

Нагадаємо, що попереднє підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.