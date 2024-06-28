"12 часов без света зимой – это базовый сценарий. Может быть лучше, а может и хуже", – Сергей Коваленко, Yasno

Регулярные отключения света стали одной из основных проблем украинцев этим летом. А впереди страну ждет тяжелая зима, когда отключения могут стать длиннее. Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, в интервью рассказал Delo.ua стали ли графики отключений света справедливее после изменения подхода к ограничениям , поможет ли стране разветвленная генерация, а также сколько будут продолжаться отключения света зимой.

Сергей Коваленко родился 1 января 1980 в г. Каменское Днепропетровской области. Окончил Международный институт менеджмента по специальности "Маркетинг", Днепропетровский университет экономики и права по специальности "Маркетинг" и Днепропетровский национальный университет по специальности "Физика". Ранее, в частности, был директором по развитию "Новой почты", председателем набсовета "Post Express", председателем правления "ATF Bank" (Казахстан). С января 2022 возглавляет холдинг D.Solutions, работающий под брендом YASNO, часть энергетической группы ДТЭК. Увлекается музыкой и фотографией.

О зимней стуже

Недавно вы озвучили довольно мрачный прогноз на зиму о том, что свет будут давать 5-6 часов в день. Видите ли в принципе возможности увеличить эти лимиты?

— Все услышали только о 5-6 часах, но там был контекст. Действительно, 5-6 часов со светом в сутки зимой — это достаточно вероятный сценарий. Но любой прогноз основывается на предположениях. Если честно, то реальные прогнозы нужно делать в конце августа. Чтобы сделать прогнозы по часам со светом, нам нужно спрогнозировать дефицит. Для этого нужно знать каким будет ожидаемое потребление и какова будет генерация.

Сейчас часть энергоблоков АЭС ремонтируется. К началу осени они заработают и выработка электроэнергии будет больше, чем сегодня. Не считая того, идут работы по восстановлению гидроэлектростанций и ТЭС. Какую-нибудь часть генерации смогут вернуть в систему. Кроме этого у нас есть импорт. Сейчас мы можем максимально импортировать 1,7 ГВт. Речь идет о возможности расширения пропускной способности до 2 ГВт и более.

С большой вероятностью, мы можем говорить, что генерация увеличится. Конечно, без учета обстрелов, которые могут внести коррективы. С другой стороны, зимой потребление в стране больше всего. Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если питают критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз – 12 часов без света. Может быть хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не договорятся об импорте. Может быть лучше, если восстановят все запланированное и температура будет благоприятная.

Насколько существенно могут отличаются зимой отключения в регионах? Где самые проблемные локации?

— Если вы помните, в 2022-2023 году российские военные били по трансформаторам. Тогда были сложности с дистрибуцией электроэнергии. Сейчас мы видим, что где-то враг сменил тактику, где-то сработала защита, где-то пошли замены. И сейчас у нас нет проблем с передачей электроэнергии. Если учесть, что не будет дальше этих проблем, у нас остается вопрос справедливого распределения между ОСР по регионам от НЭК "Укрэнерго".

В стране достаточно много домов где есть только электрическое отопление. Есть даже целые города, которые перешли на электрическое отопление жилья, такие как Никополь и Марганец Днепропетровской области. Что с ними будет зимой?

— Единственное, что могу посоветовать эти дома как-то заживлять дома альтернативными источниками системы отопления, как генераторы или накопители с инверторами. Если свет есть – эти батареи заряжаются, если нет – батареи питают оборудование, которое дает тепло. Буквально сегодня разговаривали с коллегами из КГГА. В Киеве есть программа, которой компенсируется 75% мер по установке альтернативного питания. На сегодня 350 киевских домов уже воспользовались этим. Мне кажется, что единственный выход — это альтернативное энергоснабжение.

О летней жаре

Одним из вызовов во время летнего пика потребления является работа кондиционеров. Вы уже призывали население и бизнес отказаться от их использования. Как реально это проконтролировать и чего нам ждать от жаркой погоды?

— Это невозможно проконтролировать. Есть один способ, чтобы смарт-счетчики стояли у каждого потребителя. Благодаря им можно как-то влиять на уровень потребления. Но пока это пока выглядит фантастикой, потому что в Украине эти технологии не установлены массово. Поэтому это больше призывы для тех, кто понимает ситуацию. Кондиционеры — это одна проблема, но обогрев зимой будет гораздо большей проблемой.

7 июня правительство одобрило меры по экономии электроэнергии. Они подразумевают отказ от кондиционеров и наружного освещения зданий и территории. Насколько эффективными были эти меры и много ли удалось сэкономить?

— Трудно это комментировать. Все меры нужны, но каждый потребитель или каждое учреждение должно соблюдать их самостоятельно.

О критической инфраструктуре и светофорах

В Киеве сложилась сложная ситуация с отключениями. Из-за большого количества критической инфраструктуры общегосударственного значения бытовые потребители и бизнес сидели без света больше, чем в других городах. Поэтому правительство утвердило новую методику определения лимитов, которая начала работать с 24 июня. Заработала ли она в полной мере и дала ли тот эффект, на который рассчитывали киевляне?

— Новая схема работает достаточно просто. Каждый ОСР в каждом регионе всех собственных потребителей делит на 6 групп либо очередей. "Укрэнерго" знает объемы потребления каждой очереди в каждом регионе. Поэтому "Укрэнерго", когда видит дефицит в системе, дает всем ОСР команду: отключаем одну очередь. Это значит, что обесточивается именно та очередь, которая должна быть по графику. Есть что отрабатывать, но в целом я думаю, что это более сбалансированный подход распределения между регионами.

Что касается критической инфраструктуры, то сейчас ведется работа по пересмотру ее списка. Чтобы там была действительно критическая инфраструктура.

Перечень критической инфраструктуры формируют и представляют местные власти. Насколько много там может быть "человеческого фактора"? Участвуете ли вы в согласовании таких списков?

— Мы являемся поставщиком электроэнергии. Мы не участвуем в обсуждении и согласовании этих списков. Но видим разные истории, как в одну, так и в другую сторону. О тех же светофорах нужно упомянуть. В первую очередь это ответственность местных властей. Будем ждать, что они представят, и что останется потребителям.

Столичные власти обещают до конца года оборудовать 58% светофоров резервным питанием. Почему нельзя питать такую инфраструктуру из сети? Почему этот вопрос не решен еще в прошлом году?

— Если они действительно обладают резервным питанием 58% светофоров, то как водитель и киевлянин я думаю, что это будет позитив. Почему нельзя заживить из сети? По техническим причинам. Потому что у нас отключают не объекты, а линии. У нас и так много домов присоединено к тем же линиям, к которым присоединена критическая инфраструктура. Такие дома невозможно опрокинуть на другие линии и отключить.

Зимой 2022/23 энергетики такие дома отключали. Вы говорите сейчас это невозможно?

— Во-первых, с тех пор существенно снизили количество домов, которые на одной линии с критической инфраструктурой. Их было около 2000, а сейчас их 510. Во-вторых, никто не может отключить здание, расположенное на линии с критической инфраструктурой, кроме его держателя. Это должна делать управляющая компания или ОСМД.

О локальной генерации

Сейчас муниципалитеты активно закупают оборудование для резервного питания критической инфраструктуры. Поможет ли это увеличить количество часов со светом у других потребителей?

— Такое резервное питание не добавит электроэнергии в систему. В первую очередь, это страховка. Мы же понимаем, что в результате аварии в сети или прилета может случиться так, что отключат и критическую инфраструктуру. Так что, если такое случится, благодаря новому оборудованию критическая инфраструктура будет заживлена.

Как бы вы оценили эффект от мероприятий по развитию разветвленной генерации? Недавно программа льготного кредитования была расширена на газопоршневые и газотурбинные установки, а подключение таких установок к сети упростилось. Когда по вашей оценке это может оказать ощутимый эффект для энергосистемы?

— Любую такую установку нужно купить, привезти, установить и подключить к сети. Это займет месяцы. Сейчас затрудняюсь ответить на вопрос насколько ощутимо это будет для работы электросетей, потому что мы не пока знаем сколько их установят.

О перспективных инвестициях в энергетике

Украинский бизнес сейчас активно инвестирует в проекты по энергетике. В частности, компания ОККО строит ветровую электростанцию, свои проекты есть у “Эпицентра”. Рассматривали ли вы для себя это направление?

— Yasno — это часть Группы ДТЭК, которая продолжает строить солнечную и ветровую генерацию. Мы же как бренд сотрудничаем с конечными потребителями, мы в первую очередь предоставляем услуги по поставке электроэнергии и энергоэффективности. В этом году мы возобновили проект по установке солнечных панелей, инверторов и батарей под ключ. Также мы производим выкуп излишков такой электроэнергии у наших клиентов.

Какие наиболее перспективные ниши для бизнеса в энергетике вы могли бы определить?

— Я считаю, что очень недооценена история с промышленными накопителями электроэнергии. Инвестиции будут идти в солнечную и ветровую генерацию, но здесь появляется проблема, что днем есть избыток электроэнергии, а вечером когда электроэнергия нужна больше ее нет. Поэтому когда появится экономичная рамка для инвестирования в батареи, это будет очень важное направление наряду с инвестициями в генерацию.

Первую батарею привезла компания ДТЭК. Почему дело дальше не пошло?

— Да, мы начали тестировать эту технологию, но сейчас батарея находится в оккупации.

Вы активно развивали нишу электрозаправок. Скажите существенно ли влияние электромобилей на энергосистему?

— Да, развиваем не так активно, как хотелось бы, потому что это требует больших инвестиций. Недавно открыли станции в Ивано-Франковске и Вишневом. Что касается воздействия на энергосистему, то электромобилям следует заряжаться, как и всем приборам. Например, на наших станциях за прошлый год зарядились на 1200 МВт-час. То есть их влияние мизерное.