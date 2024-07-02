В "Укренерго" розповіли, коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів.

«Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека. І той факт, що надворі така висока температура, що також впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим, за те, що було 2-3 тижні тому", - зауважив Кудрицький.

Крім того, імпорт електроенергії наразі перебуває не на максимальних позначках, бо в країнах партнерів також знижені можливості ділитися через спеку.

Також Кудрицький нагадав, шо наразі продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій.

"Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема - атомних», - пояснив Кудрицький.

Він додав, що ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".

Вимикатимуть три черги одночасно: графіки відключень електроенергії 2 липня

У вівторок, 2 липня, в Україні протягом усієї доби діятимуть графіки вимкнення електроенергії. Обленерго відключатимуть світло у трьох чергах одночасно.

Як повідомляє Укренерго, причиною цього є надмірне споживання електроенергії через спеку.

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Взимку українці сидітимуть без світла по 12 годин

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

"Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла", - сказав топ-менеджер.

Він зауважив, що остаточний прогноз можна буде зробити в серпні. При цьому він може бути як покращитися так і погіршитися, залежно від того скільки зруйнованих електростанцій вдасться відновити та наскільки холодною буде зима. Раніше Коваленко заявляв, що у випадку найгіршого сценарію зимою українцям можуть давати світло 5-6 годин на добу.

В умовах регулярних відключень електроенергії українцям навіть за оптимістичними прогнозами доведеться жити кілька років.

Наразі було прийнято рішення провести ремонти на всіх українських атомних станціях в літній час, щоб взимку всі вони могли працювати на максимум. Однак уникнути відключень все одно не вдасться.

Враховуючи такі складні умови, населенню та бізнесу варто подбати про резервну генерацію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com