Пільговий кредит “5-7-9” на власну електростанцію: які це дасть можливості для бізнесу

Уряд поширив пільгові кредити на установки для розподіленої генерації . В умовах коли знищена майже уся маневрові енергопотужності, та, частково, гідроелектростанції, а країна вже в влітку живе в умовах відключень світла, уряд зробив ставку на масове встановлення газової генерації як муніципалітетами, так і бізнесом. Тож стимулювання будівництва газопоршневих та газотурбінних електростанцій дешевими кредитами — цілком логічний крок. Хоча це не дозволить уникнути відключень усій країні, але може дати таку можливість окремим підприємствам та муніципалітетам.

Кому дадуть кредит

В Unex Bank, який займається кредитуванням в межах урядової програми “5-7-9” розповіли, що поки урядова постанова в повному обсязі не опублікована, детальні умови кредитування, крім суми до 150 млн гривень та умов до 10 років, з’ясувати неможливо.

Водночас в банку відповіли, що нещодавно уряд сильно обмежив кредитування за програмою “5-7-9”. Якщо раніше підприємства залежно від їх розміру та специфіки могли отримати кредит у розмірі до 150 мільйонів гривень на поповнення обігових коштів на пільгових умовах, то з 30 квітня максимум встановлено на рівні 5 млн грн.

Крім того, оскільки банк несе всі ризики неповернення кредиту він оцінюватиме платоспроможність кредиту. Тож тут все залежатиме від політики банку щодо ризиків та конкретного позичальника.

Щодо термінів схвалення такого кредиту, один зі співрозмовників Delo.ua зауважив, що це залежить від банку та конкретного клієнта, але загалом складає від 1 до 3 місяців.

На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка скористатися таким кредитуванням в першу чергу зможуть великі компанії та муніципалітети великих міст, які також можуть розраховувати на кредит.

Зараз про розбудову власних енергетичних проєктів заявили такі компанії як OKKO та “Епіцентр”. Проте щоб вкладати десятки мільйонів доларів в розбудову газових електростанцій потрібно розуміти якою буде ціна на газ та тариф на електроенергію. Потрібна бізнес-модель та контракти, чого зараз на жаль немає. Тож, як бізнес — це досить ризиковано Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Розумкова"

Водночас директор спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев зауважує, що така програма є позитивом, проте стимулів для створення децентралізованої генерації наразі недостатньо. На думку експерта, підтримка для розподіленої генерації має бути аналогічною тій, яка запроваджена для гуманітарної допомоги.

Ціна питання

Директор напрямку силових установок компанії “Цеппелін Україна” (Офіційний дилер компанії Caterpillar в Україні) Антон Блошенков, розповідає, що після масованих атак на енергетичну інфраструктуру попит на газопоршневі установки значно збільшився. Проте на відміну від звичайних генераторів, це не той товар який можна придбати в короткий термін зі складу.

Найкоротший термін поставки такого обладнання складає 20-25 тижнів, якщо мова йде про відкриту установку, а контейнерні установки потребують ще 4-5 тижнів пакетування обладнання в контейнер. Часто паралельно з процесом збору установки замовники займаються будівельними роботами, підготовкою фундаменту для установки та підводом комунікацій.

Підключення таких установок до електромереж не є обов’язковою умовою, часто вони працюють в режимі “енергоострова”, живлячи лише об’єкти на підприємстві. Проте останнім часом, після того, як підключення до електричної мережі спростили такі установки стали приєднувати до мережі що дозволяє працювати в паралельному режимі: частину електроенергії брати з установки, а частину з мережі.

У нас є приклади, коли установки замовляють в травні з тим щоб у вересні установка працювала та виробляла енергію та тепло. Тобто в кращому випадку термін поставки 4-5 місяців, але це треба дуже треба постаратися Антон Блошенков Директор напрямку силових установок компанії “Цеппелін Україна”

За його словами ціна для кожного проєкту є індивідуальною та залежить від виконання та комплектації. Проте в середньому проєкт потужністю 2-2,5 мВт може коштувати понад 1 млн доларів.

В компанії Eurodiesel, яка продає газопоршневі установки на базі корейських двигунів Doosan, розповідають, що якщо двигун вже є в наявності у виробника готову установку можна відвантажити за 4-4,5 місяці, в іншому випадку замовник очікуватиме від 7 до 9 місяців. В той час як ціни на установки в 1-1,5 мВт можуть коливатися в межах 650-860 тис. євро залежно від компоновки та наявності знижки. Собівартість виробництва електроенергії такої установки при поточних цінах на газ для промисловості складатиме 4,85 грн/кВт.

Приєднання та продаж електроенергії в систему

В Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розповіли що 12 червня регулятор спростив приєднання газових установок до мережі. За новими правилами термін приєднання до мережі установки потужністю до 5 МВт складатиме 2 дні з моменту подання заявки до оператора системи розподілу, та від 4 днів для установки потужністю понад 5 МВт. Це за умови якщо місце розташування установки готове — проведена лінійна частина, виконані проєктні роботи тощо. Якщо ж ні, то в кожному окремому випадку буде свій окремий термін приєднання. Проте в НКРЕКП запевняють, що це будуть не місяці, як раніше, а тижні.

Крім того, при приєднанні до загальної мережі власники таких установок зможуть продавати електроенергію в мережу за умовами двохсторонніх договорів, на ринок “на добу наперед” (РДН) та на внутрішньодобовий ринок. Також до 20 МВт можна продавати об’єктам критичної інфраструктури за погодженням з місцевою владою.

Тож слід розуміти: потужності з виробництва газових електростанцій — обмежені, а їх замовлення, виготовлення та монтаж може складати від шести місяців. Якщо компанія чи громада отримає пільговий кредит у липні, то зможе запустити таку установку в кращому випадку в листопаді. Тож не варто розраховувати на те, що така генерація зможе замістити втрачені вугільні електростанції для всієї України. Але таке рішення зможе врятувати від відключень конкретне підприємство в умовах коли імпортувати дорого, а простоювати ще дорожче.