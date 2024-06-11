Бізнес планує збудувати близько 1 ГВт генерації

За оцінкою НЕК "Укренерго", приватні компанії вже готові реалізовувати проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт.

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Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький

Він зауважив, що на тлі важкої ситуації в енергосистемі всі зусилля мають бути сфокусовані на побудові нових генеруючих потужностей українськими та міжнародними компаніями.

Тому на зустрічі, яку провели спільно "Укренерго", Green Deal Ukraine та Ukraine Facility Platform, представники бізнесу та українські громади, які мають реальні проєкти. Міжнародні банки, які зацікавлені фінансувати відновлення України, обговорили питання відновлення української енергетики після масштабних руйнувань внаслідок російських обстрілів, фокусуючись саме на деценетралізованій генерації.

На заході були представлені проєкти загальною вартістю не менше 500-700 мільйонів доларів.

"За нашими оцінками, приватний бізнес вже готовий розвивати проекти з будівництва генерації обсягом близько 1 ГВт. І це тільки початок", - наголосив Кудрицький.

Він додав, що говорили про конкретні проєкти Житомира та Дніпра, українських компаній, таких як ОККО, МХП, BGV, Епіцентр, ЕРУ та багато інших, а також міжнародних компаній, таких як Fenix RePower, Ingrid Capacity та Notus Energy. Важливо, що на заході були абсолютно всі головні фінустанови, які зможуть надати для нової української генерації необхідний обсяг фінансування: Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, KfW, Європейський банк реконструкції та розвитку, IFC, DFC.

"Разом з головою НКРЕКП - Валерієм Тарасюком - ми розповіли про те, які можливості ми створили разом, національний регулятор та оператор енергосистеми. Основне - це забезпечення окупності таких проектів та зменшення бюрократичної тяганини для інвесторів", - уточнив Кудрицький.

В Україні працюють над створенням альтернативної генерації: що планують

Нагадаємо, що з огляду на знищення внаслідок російських ударів більшості генеруючих потужностей української енергетики в останні місяці Нацкомісія з регулювання у енергетики та комунальних послуг в травні спростила підключення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок до мереж. Крім того, їх звільнили від сплати відповідних ставок за приєднання.

Після цього вже Кабінет міністрів ухвалив постанову, що скасувала низку бюрократичних процедур, аби спростити розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж.

Загалом уряд наразі працює над децентралізацією енергосистеми і обговорює з партнерами України поставки дизель-генераторів, когенераційних установок та мобільних котелень, насамперед для прифронтових регіонів. Міністерству енергетики при цьому доручено опрацювати питання встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.