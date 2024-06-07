"Укренерго" отримає кредит у розмірі 30,4 млн євро від німецького держбанку KfW

Національна енергетична компанія "Укренерго" залучить кредитні кошти в розмірі 30,4 млн євро від німецького державного банку KfW у рамках проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об'єднаної енергосистеми) IV".

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було ухвалено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), під час засідання в п'ятницю.

НКРЕКП схвалила договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань за Гарантійною угодою між Кабінетом міністрів України та KfW щодо цього проєкту. Сторонами договору виступають Міністерство фінансів, Міністерство енергетики, НКРЕКП та "Укренерго".

Залучення кредитних коштів від німецького держбанку дозволить "Укренерго" реалізувати проєкт, спрямований на підвищення ефективності передачі електроенергії та інтеграцію української об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) до європейської енергосистеми.

Це сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та посиленню її зв'язків з енергетичним ринком Європейського Союзу.

Видання пише, що, ймовірно, ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області.

Додамо, 9 травня "Укренерго" підписала грантову угоду з Німецьким банком розвитку KfW на суму 45 мільйонів євро. Ці кошти будуть використані для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури України, а також - будуть спрямовані на будівництво нової високовольтної лінії, що збільшить стабільність з'єднання з європейською енергосистемою.

Допомога Україні від KfW

У лютому KfW заявив, що допоможе Україні реалізувати більш ніж 40 поточних проєктів на загальну суму понад €1,4 млрд.

На початку грудня 2023 року Мінреінтеграції та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву уклали угоду з німецьким банком KfW про виділення додаткових €17 млн на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.

Зазначені кошти планують використати для виділення близько 400 нових пільгових житлових кредитів у 2024 році.

Окрім цього, в кінці листопада, KfW оголосив про надання Україні гранту на €50 млн. Дані кошти буде витрачено на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

У грудні стало відомо, що Україна отримає від KfW €24 млн на відновлення енергетичного сектору. А у жовтні KfW виділив грант для Національної енергетичної компанії "Укренерго" на суму €76 млн.