"Укрэнерго" получит кредит в размере 30,4 млн евро от немецкого госбанка KfW

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" привлечет кредитные средства в размере 30,4 млн. евро от немецкого государственного банка KfW в рамках проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии (интеграция украинской ОЭС в европейскую объединенную энергосистему) IV".

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Соответствующеерешение было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), во время заседания в пятницу.

НКРЭКУ одобрила договор о погашении задолженности перед государством за выполнение гарантийных обязательств по Гарантийному соглашению между Кабинетом министров Украины и KfW по этому проекту. Сторонами договора выступают Министерство финансов, Министерство энергетики, НКРЭКУ и "Укрэнерго".

Привлечение кредитных средств от германского госбанка позволит "Укрэнерго" реализовать проект, направленный на повышение эффективности передачи электроэнергии и интеграцию украинской объединенной энергетической системы (ОЭС) в европейскую энергосистему.

Это будет способствовать укреплению энергетической безопасности и усилению ее связей с энергетическим рынком Европейского Союза.

Издание пишет, что, вероятно, эти средства будут направлены на реконструкцию одной из подстанций во Львовской области.

Добавим, 9 мая "Укрэнерго" подписало грантовое соглашение с Немецким банком развития KfW на сумму 45 миллионов евро. Эти средства будут использованы для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры Украины, а также будут направлены на строительство новой высоковольтной линии, что увеличит стабильность соединения с европейской энергосистемой.

Помощь Украине от KfW

В феврале KfW заявил, что поможет Украине реализовать более 40 текущих проектов на общую сумму свыше €1,4 млрд.

В начале декабря 2023 года Минреинтеграции и Государственный фонд содействия молодежному домостроению заключили соглашение с немецким банком KfW о выделении дополнительных €17 млн на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.

Указанные средства планируется использовать для выделения около 400 новых льготных жилищных кредитов в 2024 году.

Кроме этого, в конце ноября, KfW объявил о предоставлении Украине гранта на €50 млн. Данные средства будут израсходованы на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В декабре стало известно, что Украина получит от KfW €24 млн на восстановление энергетического сектора. А в октябре KfW выделил грант для Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на сумму €76 млн.