В Україні може з'явитися аналог німецького банку KfW

Німецьке Міністерство розвитку працює з українським урядом над створенням інституту розвитку для економічного відновлення України на зразок німецького KfW.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Там зазначають, що уряд Німеччини має намір підтримати компанії та приватних суб'єктів у відновленні України набором заходів. Йдеться про фінансові субсидії та зниження відсоткових ставок для малих та середніх підприємств в Україні, а також інвестиційні гарантії для німецьких компаній. Разом з тим, Міністерство розвитку працює з українським урядом над інститутом розвитку для економічного відновлення України на зразок німецького KfW.

"Українці вже працюють із вражаючою самовідданістю, щоб відновити свою країну. Уряд Німеччини твердо стоїть на їхньому боці та активізує свої зусилля щодо відновлення економіки країни", - заявила міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свенья Шульце.

За її словами, Україні потрібне щось більше, ніж зброя, щоб вижити у цій війні.

"Важливо й те, щоб економіка продовжувала працювати, щоб країна могла фінансувати відновлення. Дешеве фінансування для малих та середніх українських підприємств є одним із найефективніших важелів відновлення. У Німеччині ми мали дуже гарний досвід роботи з Kreditanstalt für Wiederaufbau, піонером економічного дива в 1950-х і 1960-х роках. І досі він надає компаніям та громадянам недорогі кредити для інвестицій. Ми також можемо використати цей досвід при відновленні України. Ми вже ведемо переговори з українським урядом щодо створення такого інституту фінансування", - пояснила вона.

В німецькому уряді зауважують, що вторгнення Росії призвело до величезних втрат та руйнувань в Україні. Наразі Світовий банк оцінює вартість відновлення приблизно у 486 мільярдів доларів США, залежно від подальшого ходу війни. Одних державних коштів на реконструкцію не вистачить.

"Саме тому уряд Німеччини приділяє особливу увагу розширенню участі приватного сектора у відновленні та модернізації України. У документі з ключових питань перераховано 15 заходів, спрямованих на досягнення цієї мети. У цьому контексті інструменти сприяння зовнішній торгівлі та співпраці з метою розвитку тісно взаємопов'язані, використовуються багатосторонні інструменти фінансування", - йдеться в повідомленні німецького уряду.

Також там підкреслюють, що малі та середні підприємства (МСП) є основою української економіки, на їхню частку припадає дві третини доданої вартості та понад 80% зайнятості. Тому програми фінансування федерального уряду спрямовані, зокрема, на малі та середні підприємства.

Центральним інструментом є Український фонд розвитку підприємництва (BDF), який було засновано Україною у 1999 році спільно з німецьким Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) і який зараз перетворився на центральний державний інструмент сприяння малому та середньому підприємництву в Україні.

З початку 2022 року близько 40 000 мікро-, малих та середніх підприємств змогли вижити на ринку, забезпечити робочі місця та адаптуватися до нових умов війни. Наприклад, BDF підтримав фермерські господарства у розчистці полів від мін, щоб знову зробити сільське господарство можливим. У перспективі, BDF може отримати подальший розвиток до національного інституту розвитку для відновлення економіки України, аналогічного німецькому KfW.

У березні 2024 року стало відомо, що у Люксембурзі планують зареєструвати Фонд розвитку України (UDF), який має збільшити інвестиційні можливості для приватного капіталу для участі в відбудові України.

Допомога Україні від KfW

На початку грудня 2023 року Мінреінтеграції та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву уклали угоду з німецьким банком KfW про виділення додаткових €17 млн на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.

Зазначені кошти планують використати для виділення близько 400 нових пільгових житлових кредитів у 2024 році.

Окрім цього, в кінці листопада, KfW оголосив про надання Україні гранту на €50 млн. Дані кошти буде витрачено на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

У 2023 році уряд Німеччини спрямував €50 млн на проєкт "Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України". У межах проєкту передбачалося будівництво/реконструкцію 24 об’єктів (1670 квартир) у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.

Нагадаємо, у кінці грудня стало відомо, що Україна отримає від KfW €24 млн на відновлення енергетичного сектору. А у жовтні KfW виділив грант для Національної енергетичної компанії "Укренерго" на суму €76 млн.

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