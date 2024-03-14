BlackRock зареєструє у Люксембурзі Фонд розвитку України на $15 мільярдів

Фонд розвитку України (UDF), який також являє собою програму для приватних інвесторів, яка допоможе відбудувати Україну, може бути найближчим часом зареєстрований у Люксембурзі та має на меті забезпечити 15 мільярдів доларів фінансування.

Про це пише Bloomberg.

Як розповів віцепрезидент інвестиційної компанії BlackRock Філіпп Гільдебранд,Фонд розвитку України має намір отримати щонайменше по 500 мільйонів доларів від різних країн, банків розвитку та інших грантових установ, а також 2 мільярди доларів від приватних інвесторів.

За його словами, це могло б об’єднати акціонерних і боргових інвесторів, які могли б профінансувати щонайменше 15 мільярдів доларів на реконструкцію України.

За словами Гільдебранда, фонд розвитку, ймовірно, буде зареєстрований у міжнародному фінансовому центрі Люксембурга з інвестиційним комітетом, а також аналітиками та дослідниками. Мета полягає в тому, щоб створити одне з найбільших державно-приватних співробітництв, подібних до німецького KfW, створеного після Другої світової війни.

Гільдебранд сказав, що за оцінками Міжнародної фінансової корпорації приватні інвестори можуть профінансувати до 80 мільярдів доларів, які можуть бути використані для повоєнної відбудови.

Видання пише, що український уряд і фінансові компанії витратили півтора року на переговори, щоб заохотити приватних інвесторів.

Зазначається, що пріоритетними сферами діяльності фонду стануть ключові сектори сільського господарства, виробництва, інфраструктури та енергетики. Наразі обрано та оцінено близько 20 проектів із 200. Поряд із фондом існуватиме структура, яка займатиметься підготовкою проектів. Вона займатиметься пошуками ідей, придатних для інвестування і забезпечуюватиме підтримку для інвесторів.

На відбудову Україні потрібно 500 млрд доларів

Минулого місяця Світовий банк оцінив загальну вартість реконструкції та відновлення в Україні у 486 мільярдів доларів США.

Лише у 2024 році країні знадобиться близько 15 мільярдів доларів США на негайну реконструкцію та пріоритети відновлення як на національному рівні, так і на рівні громади, з особливим акцентом на підприємства та приватний сектор разом із відновленням житла, інфраструктури, послуг, енергетики і транспорту.

Зазначається, що близько 5,5 мільярдів доларів із цього фінансування було забезпечено як від міжнародних партнерів України, так і від власних ресурсів, близько 9,5 мільярдів доларів наразі не профінансовано.

Найбільші потреби у відновленні та реконструкції спостерігаються у сфері житла (17% від загальної кількості), транспорті (15%), торгівлі та промисловості (14%), сільському господарстві (12%), енергетиці (10%), соціальному захисті (9%) та управлінні безпекою вибухонебезпечних речовин (7%).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні йде активна робота над відбудовою країни, зокрема житлових будинків, лікарень та іншої зруйнованої інфраструктури. Загалом, вже вдалося відновити 33,7 тисяч будівель.

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