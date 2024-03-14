BlackRock зарегистрирует в Люксембурге Фонд развития Украины на $15 миллиардов

Фонд развития Украины (UDF), который также представляет собой программу для частных инвесторов, которая поможет отстроить Украину, может быть в ближайшее время зарегистрирован в Люксембурге и имеет целью обеспечить 15 миллиардов долларов финансирования.

Об этом пишет Bloomberg.

Как рассказал вице-президент инвестиционной компании BlackRock Филипп Гильдебранд, Фонд развития Украины намерен получить по меньшей мере по 500 миллионов долларов от разных стран, банков развития и других грантовых учреждений, а также 2 миллиарда долларов от частных инвесторов.

По его словам, это могло бы объединить акционерных и долговых инвесторов, которые могли бы профинансировать минимум 15 миллиардов долларов на реконструкцию Украины.

По словам Гильдебранда, фонд развития, по всей вероятности, будет зарегистрирован в международном финансовом центре Люксембурга с инвестиционным комитетом, а также аналитиками и исследователями. Цель состоит в том, чтобы создать одно из крупнейших государственно-частных сотрудничеств, подобных немецкому KfW, созданному после Второй мировой войны.

Гильдебранд сказал, что, по оценкам Международной финансовой корпорации частные инвесторы могут профинансировать до 80 миллиардов долларов, которые могут быть использованы для послевоенного восстановления.

Издание пишет, что украинское правительство и финансовые компании потратили полтора года на переговоры, чтобы поощрить частных инвесторов.

Приоритетными сферами деятельности фонда станут ключевые секторы сельского хозяйства, производства, инфраструктуры и энергетики. Избраны и оценены около 20 проектов из 200. Наряду с фондом будет существовать структура, которая будет заниматься подготовкой проектов. Она будет заниматься поисками идей, пригодных для инвестирования, и будет обеспечивать поддержку для инвесторов.

На восстановление Украине нужно 500 млрд долларов

В прошлом месяце Всемирный банк оценил общую стоимость реконструкции и восстановления в Украине в 486 миллиардов долларов США.

Только в 2024 году стране понадобится около 15 миллиардов долларов США на немедленную реконструкцию и приоритеты восстановления как на национальном уровне, так и на уровне общества, с особым акцентом на предприятия и частный сектор вместе с восстановлением жилья, инфраструктуры, услуг, энергетики и транспорта.

Отмечается, что около 5,5 миллиарда долларов из этого финансирования было обеспечено как от международных партнеров Украины, так и от собственных ресурсов, около 9,5 миллиарда долларов пока не профинансировано.

Наибольшие потребности в восстановлении и реконструкции наблюдаются в сфере жилья (17% от общего количества), транспорте (15%), торговле и промышленности (14%), сельском хозяйстве (12%), энергетике (10%), социальной защите (9%) ) и управлении безопасностью взрывоопасных веществ (7%).

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что в Украине идет активная работа по восстановлению страны, в том числе жилых домов, больниц и другой разрушенной инфраструктуры. В общем, уже удалось восстановить 33,7 тысячи зданий.

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