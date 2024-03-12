В ЕВА назвали головні перешкоди для іноземних інвесторів в Україні

Розпорядження Нацбанку України, яке перешкоджає виведенню капіталів за кордон, створює проблеми для іноземних інвесторів, які не можуть вивезти свої дивіденди з країни. Саме це є основною перешкодою для інвестування в Україну.

Про це в інтервʼю LIGA.net розповіла Голова Європейської бізнес асоціації (European Business Association, EBA) Анна Дерев’янко.

Дерев’янко розповіла, що іноземці, особливо члени Global Business for Ukraine, мають інтерес до інвестицій в Україну, але стикаються з проблемою виведення дивідендів. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі вона закликала іноземців інвестувати в Україну, після чого отримала листи від представників швейцарського бізнесу зі скаргами на неможливість вивести дивіденди з України та нарахування податків в Швейцарії на недоотримані доходи.

"Я була здивована, що після цього декілька швейцарців не полінилися знайти мене в LinkedIn. Вони написали приблизно таке: Анно, ви запрошуєте нас інвестувати в Україну. То ми вже інвестували. Але ми не можемо вивести свої дивіденди з України. При цьому в Швейцарії нам нараховують податкові зобов'язання на доходи, які ми нібито отримали в Україні. То нам скоро доведеться свої будинки продавати, щоб сплатити податки. Багато закордонних інвесторів запитують: ок, якщо ми інвестуємо, то як ми будемо забирати свої прибутки? Це одне із топових питань", – розповіла вона.

Голова ЄБА розуміє позицію Нацбанку та міністра фінансів, які прагнуть запобігти масовому виведенню капіталів з країни для забезпечення макроекономічної стабільності. Водночас вона вважає, що ця проблема потребує урядового втручання для зняття податкового тягаря з іноземних інвесторів на доходи, які вони не можуть отримати з України.

"З іншого боку, я розумію тих, хто пише мені ці "листи щастя". І вони так само будуть погано розповідати про Україну далі. Можливо, цю проблему треба вирішувати на урядовому рівні – щоб інші країни, принаймні, не обтяжували своїх громадян податками на доходи з України, які наразі неможливо вивести", – додала Дерев’янко.

Через блокаду кордону майже у всіх компаній зросли транспортні витрати

У ЕВА додають, що протести польських фермерів на західному кордоні України, які розпочалися 9 лютого, а з 20 лютого значно посилися, спричинили зростання транспортних витрат для майже всіх компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації.

Страйки, що тривають вже більше чотирьох місяців, ускладнили перетин кордону для вантажного транспорту, спричинивши значні втрати для українського бізнесу.

Згідно з результатами опитування 36 компаній, загальні збитки від страйків склали принаймні 24,8 мільйона євро. При цьому кожна компанія середньо втратила майже 700 тисяч євро.

"98% опитаних компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування продукції. При цьому 23% компаній повідомляють про зростання цін до 50%, 32% – зростання на 50-75%, 25% – зростання на 75-100%. І 16% респондентів повідомили про зростання цін на більше ніж 100%", - пишуть в асоціації.

Влада Польщі ігнорує переговори з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, про що просив президент Володимир Зеленський. Натомість відбудеться 28 березня у Варшаві зустріч представників урядів двох країн.

Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує Україну всіма доступними засобами.

Також 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.

Наразі Україна представила "План взаємопорозуміння" з метою розблокування українсько-польського кордону, який складається з п’яти кроків.

Джерело фото: ua.depositphotos.com