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Цьогоріч Україна розраховує отримати ще 11 млрд євро в рамках Ukraine Facility
У 2024 році Україна розраховує отримати ще понад 11 млрд євро від Європейського Союзу в рамках інструменту Ukraine Facility.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
У березні 2024 року Україна отримала перший транш в рамках перехідного фінансування Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро. Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро може надійти вже у квітні, але для цього Україна повинна виконати ряд реформ.
Окрім цього, Мінфін в найближчі три місяці має виконати три маркери в сфері своєї відповідальності для залучення подальшої бюджетної підтримки, а саме:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Ухвалення стратегії цифровізації для Державної митної служби України (завдання вже виконане);
- Ратифікація Бюджетної декларації на період 2025-2027 років;
- Затвердження плану дій для впровадження Реформи управління державними інвестиціями, згідно з розробленою Дорожньою картою.
Згідно з повідомленням, виконання всіх індикаторів за програмою у 2024 дозволить залучити ще 11 млрд євро, оскільки передбачено на цей рік 16 млрд євро.
У відомстві зазначили, що з початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні понад 30 млрд євро прямої бюджетної підтримки.
У березні Україна отримала рекордне фінансування від партнерів
Протягом березня Україна отримала рекордне бюджетне фінансування від від міжнародних партнерів за весь час війни. Йдеться про 9 мільярдів доларів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Окрім Ukraine Facility, донорами грошової допомоги були Світовий банк (1,5 млрд доларів), Канада (1,5 млрд доларів), МВФ (880 млн доларів) і Японія (230 млн доларів).
Мінфін також оприлюднив інфографіку з фінансуванням з якої видно, що майже всі отримані кошти - це саме позика, гранти складують дуже не значну частину.
Гранти надали лише Норвегія і Японія. Ці кошти будуть спрямовані на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та оплату праці педагогів.
Грантову допомогу Україні надала Сербія
Згідно з інформацією, яку видання LIGA.net отримало він Нацбанку, в березні 2024 уряд Сербії виділив Україні грант у розмірі $32,4 млн.
"У березні 2024 року 32,4 млн доларів США надійшли на рахунок Міністерства фінансів від уряду Сербії", – йдеться у відповіді НБУ.
Відомо, що на відміну від багатьох європейських країн, Сербія не приєдналася до санкційних заходів проти Росії, аргументуючи своє рішення збереженням економічних відносин, а також газовими та нафтовими угодами з цією країною. Попри це, Сербія продовжує надавати гуманітарну підтримку Україні та дозволяє постачання боєприпасів українській стороні через треті країни.