Цьогоріч Україна розраховує отримати ще 11 млрд євро в рамках Ukraine Facility

У 2024 році Україна розраховує отримати ще понад 11 млрд євро від Європейського Союзу в рамках інструменту Ukraine Facility.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У березні 2024 року Україна отримала перший транш в рамках перехідного фінансування Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро. Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро може надійти вже у квітні, але для цього Україна повинна виконати ряд реформ.

Окрім цього, Мінфін в найближчі три місяці має виконати три маркери в сфері своєї відповідальності для залучення подальшої бюджетної підтримки, а саме:

Ухвалення стратегії цифровізації для Державної митної служби України (завдання вже виконане);

Ратифікація Бюджетної декларації на період 2025-2027 років;

Затвердження плану дій для впровадження Реформи управління державними інвестиціями, згідно з розробленою Дорожньою картою.

Згідно з повідомленням, виконання всіх індикаторів за програмою у 2024 дозволить залучити ще 11 млрд євро, оскільки передбачено на цей рік 16 млрд євро.

У відомстві зазначили, що з початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні понад 30 млрд євро прямої бюджетної підтримки.

У березні Україна отримала рекордне фінансування від партнерів

Протягом березня Україна отримала рекордне бюджетне фінансування від від міжнародних партнерів за весь час війни. Йдеться про 9 мільярдів доларів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім Ukraine Facility, донорами грошової допомоги були Світовий банк (1,5 млрд доларів), Канада (1,5 млрд доларів), МВФ (880 млн доларів) і Японія (230 млн доларів).

Мінфін також оприлюднив інфографіку з фінансуванням з якої видно, що майже всі отримані кошти - це саме позика, гранти складують дуже не значну частину.

Гранти надали лише Норвегія і Японія. Ці кошти будуть спрямовані на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та оплату праці педагогів.

Грантову допомогу Україні надала Сербія

Згідно з інформацією, яку видання LIGA.net отримало він Нацбанку, в березні 2024 уряд Сербії виділив Україні грант у розмірі $32,4 млн.

"У березні 2024 року 32,4 млн доларів США надійшли на рахунок Міністерства фінансів від уряду Сербії", – йдеться у відповіді НБУ.

Відомо, що на відміну від багатьох європейських країн, Сербія не приєдналася до санкційних заходів проти Росії, аргументуючи своє рішення збереженням економічних відносин, а також газовими та нафтовими угодами з цією країною. Попри це, Сербія продовжує надавати гуманітарну підтримку Україні та дозволяє постачання боєприпасів українській стороні через треті країни.