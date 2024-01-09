У 2023 році Німеччина виділила €50 млн на покращення житлових умов ВПО

У 2023 році уряд Німеччини спрямував €50 млн на проєкт "Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України".

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції України.

Як йдеться у повідомленні, цей проєкт реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за сприяння Мінреінтеграції та підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Кредитну установу для відбудови (KfW).

Метою ініціативи є зміцнення спроможності української влади забезпечити внутрішніх переселенців і вразливі верстви населення належними умовами завдяки доступній довгостроковій оренді житла.

Згідно з пресрелізом, у межах проєкту передбачено будівництво/реконструкцію 24 об’єктів (1670 квартир) у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.

Раніше повідомлялося, що Кабмін вдосконалив порядок надання ВПО житла для тимчасового проживання. Тепер ВПО можуть стати на облік громадян, у яких немає житла для тимчасового проживання, навіть якщо на момент їх звернення такого фонду немає.

Станом на листопад 2023 року в Україні налічується 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, 3,6 млн з них стали переселенцями після 24 лютого 2022 року. Як передає "Укрінформ", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказала віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, кількість внутрішньо переміщених осіб значно не збільшується, оскільки попри евакуацію люди все ж таки повертаються до домівок. Віцепрем'єр додала, що громадяни можуть відмовитися від статусу ВПО. І такі випадки є, коли людина проживає за кордоном та пише відповідну заяву, подати яку можна в електронному вигляді.

Верещук наголосила, що поки триває війна, держава не буде обмежувати термін чинності статусу ВПО.