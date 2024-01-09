В 2023 году Германия выделила €50 млн на улучшение жилищных условий ВПЛ

В 2023 году правительство Германии направило €50 млн на проект "Улучшение жилищных условий внутри перемещенных лиц на востоке Украины".

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции Украины.

Этот проект реализуется Международной организацией по миграции (МОМ) при содействии Минреинтеграции и поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

Целью инициативы является укрепление возможности украинской власти обеспечить внутренних переселенцев и уязвимые слои населения надлежащими условиями благодаря доступной долгосрочной аренде жилья.

Согласно пресс-релизу, в рамках проекта предусмотрено строительство/реконструкция 24 объектов (1670 квартир) во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях.

Ранее сообщалось, что Кабмин усовершенствовал порядок предоставления ВПЛ жилья для временного проживания. Теперь ВПЛ могут стать на учет граждан, у которых нет жилья для временного проживания, даже если на момент их обращения такого фонда нет.

По состоянию на ноябрь 2023 года в Украине насчитывается 4,9 млн внутренне перемещенных лиц, 3,6 млн из них стали переселенцами после 24 февраля 2022 года. Как передает "Укринформ", об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, количество внутренне перемещенных лиц значительно не увеличивается, поскольку, несмотря на эвакуацию, люди все же возвращаются домой. Вице-премьер добавила, что граждане могут отказаться от статуса ВПЛ. И такие случаи есть, когда человек проживает за границей и пишет соответствующее заявление, подать которое можно в электронном виде.

Верещук подчеркнула, что пока идет война, государство не будет ограничивать срок действия статуса ВПЛ.