Німеччина передасть 88 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України

Федеральний уряд Німеччини надає Європейському енергетичному співтовариству ще 88,5 мільйонів євро, щоб допомогти зміцнити стійкість української енергетичної системи. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату виділяє 54,3 мільйона євро через KfW, а Федеральне міністерство закордонних справ – 34,2 мільйона євро.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

Україна використовує кошти з даного фонду для закупівлі запасних частин та обладнання (такого як трансформатори та генератори), яке страждає внаслідок ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Інша частина коштів буде використана для проектів переходу на зелену енергетику, таких як фотоелектричні системи на громадських будівлях та зеленої реконструкції України.

Повідомляється, що наприкінці минулого року федеральний уряд уже сплатив 129,5 млн євро до фонду підтримки енергетики. Таким чином, німецька участь зростає до 218 мільйонів євро. Німеччина залишається найбільшим донором фонду, який зібрав близько 400 мільйонів євро з лютого 2022 року. Європейське енергетичне співтовариство проводить тендери на закупівлю товарів і контролює використання коштів.

Зазначається, що внески до фонду енергетичної підтримки є частиною цьогорічного зимового пакету федерального уряду для України вартістю понад 1,6 мільярда євро, який також включає військові внески в протиповітряну оборону, підтримку політики розвитку та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що в кінці жовтня Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) вирішило додатково виділити Україні 195 млн євро на захист енергомереж та відновлення енергетичної інфраструктури.

Додамо, для того, щоб забезпечити більшу стійкість української енергосистеми цього зимового періоду, необхідно вивести з ремонтів якнайбільше енергоблоків електростанцій та збільшити обсяги комерційного електропостачання. В Україні відновили лише ті об’єкти, які зазнали найменших ушкоджень, кілька енергоблоків також відремонтували лише частково. Головною проблемою є пошук трансформаторів, які передають електроенергію від електростанцій до будинків людей.

В "Укренерго" та Міненерго закликали населення ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі.