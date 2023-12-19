Фонд енергетичної підтримки допоможе Україні пройти зиму

Фонд енергетичної підтримки України, створений у співпраці з Єврокомісією та Енергетичним співтовариством ЄС, який наразі нараховує 400 мільйонів євро та буде вирішальним інструментом у подоланні викликів другої важкої зими в умовах російської агресії.

Про це повідомила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон під час пресконференції в Брюсселі, пише "Укрінформ".

Вона підкреслила, що допомога Україні залишається пріоритетом, і фонд створений саме для забезпечення країни необхідними ресурсами в умовах воєнного конфлікту та зимового опалювального сезону.

Фінансова допомога передбачає постачання не лише обладнання, а й фінансову підтримку. Європейські міністри висловили солідарність з Україною та обіцяли продовжити активну підтримку країни в умовах триваючої російської агресії.

"Для того, щоб допомогти Україні подолати її, ми разом із Енергетичним співтовариством створили фонд на даний час у понад 400 мільйонів євро. Оскільки російські атаки продовжуються й цієї зими, я закликала міністрів продовжувати поставки як обладнання, так і фінансової допомоги", - додала Сімсон.

У свою чергу, представниця Іспанії, яка наразі головує в ЄС Тереза Рібера Родрігес, зазначила, що європейські міністри висловили солідарність з Україною та готовність надалі її підтримувати.

Додамо, для того, щоб забезпечити більшу стійкість української енергосистеми цього зимового періоду, необхідно вивести з ремонтів якнайбільше енергоблоків електростанцій та збільшити обсяги комерційного електропостачання. В Україні відновили лише ті об’єкти, які зазнали найменших ушкоджень, кілька енергоблоків також відремонтували лише частково. Головною проблемою є пошук трансформаторів, які передають електроенергію від електростанцій до будинків людей.

В "Укренерго" та Міненерго закликали населення ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі.

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