Бизнес планирует построить около 1 ГВт генерации

По оценке НЭК "Укрэнерго", частные компании уже готовы реализовывать проекты строительства новых объектов генерации электроэнергии в Украине мощностью 1 ГВт.

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Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

Он отметил, что на фоне тяжелой ситуации в энергосистеме все усилия должны сфокусироваться на построении новых генерирующих мощностей украинскими и международными компаниями.

Поэтому на встрече, которую провели совместно "Укрэнерго", Green Deal Ukraine и Ukraine Facility Platform, представители бизнеса и украинские общины, имеющие реальные проекты. Международные банки, заинтересованные финансировать восстановление Украины, обсудили вопросы возобновления украинской энергетики после масштабных разрушений в результате российских обстрелов, фокусируясь именно на деценетрализованной генерации.

На мероприятии были представлены проекты общей стоимостью не менее 500-700 миллионов долларов.

"По нашим оценкам, частный бизнес уже готов развивать проекты по строительству генерации объемом около 1 ГВт. И это только начало", – подчеркнул Кудрицкий.

Он добавил, что говорили о конкретных проектах Житомира и Днепра, украинских компаниях, таких как ОККО, МХП, BGV, Эпицентр, ЭРУ и многие другие, а также международные компании, такие как Fenix RePower, Ingrid Capacity и Notus Energy. Важно, что на мероприятии были абсолютно все главные финучреждения, которые смогут предоставить для нового украинского поколения необходимый объем финансирования: Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк, KfW, Европейский банк реконструкции и развития, IFC, DFC.

"Вместе с главой НКРЭКУ - Валерием Тарасюком - мы рассказали о том, какие возможности мы создали вместе, национальный регулятор и оператор энергосистемы. Основное - это обеспечение окупаемости таких проектов и уменьшение бюрократических проволочек для инвесторов", - уточнил Кудрицкий.

В Украине работают над созданием альтернативной генерации: что планируют

Напомним, что ввиду уничтожения в результате российских ударовбольшинства генерирующих мощностей украинской энергетики в последние месяцы, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в маеупростила подключениегазотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

После этого Кабинет министров принял постановление, отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

В целом правительство сейчас работает над децентрализацией энергосистемы и обсуждает с партнерами Украины поставки дизель-генераторов, когенерационных установок и мобильных котельных, прежде всего для прифронтовых регионов. Министерству энергетики при этом поручено проработать вопрос установки газопоршневых установок в каждом областном центре.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической стойкости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.