"Укрзализныця" построит собственные электростанции: что известно

АО "Укрзализныця" планирует построить в разных регионах газовые электростанции общей мощностью 250 МВт в разных регионах. При наличии финансирования реализацию проекта могут приступить уже этим летом.

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Об этом сообщил глава правления компании Евгений Лященко, пишет Forbes.

По его словам, начать реализацию проекта "Укрзализныця" может в ближайшие три месяца.

Лещенко уточнил, что сроки выполнения работ зависят от финансирования и наличия необходимого оборудования.

В настоящее время компания ищет источники финансирования, в частности, ведет переговоры по привлечению грантов и международной финансовой помощи. Также продолжаются переговоры с поставщиками оборудования.

Как объяснил Лященко, генерация электроэнергии общей мощностью 250 МВт позволит компании частично покрыть собственные потребности в питании объектов критической инфраструктуры и потребителей по всей Украине, подключенных к распределительной сети "Укрзализныци".

Собственные нужды "Укрзализныци" в электроэнергии достигают 300 МВт.

Лященко подчеркнул, что "Укрзализныця" входит в пятерку крупнейших распределительных компаний Украины по протяженности электросети и объемам перетока. УЗ является единственным оператором на украинском энергорынке, через сеть которого можно осуществлять транзит электроэнергии в случае повреждения сетей НЭК "Укрэнерго".

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической стойкости в условиях ударов РФ по энергосистеме

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.