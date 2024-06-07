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"Укрзализныця" построит собственные электростанции: что известно
АО "Укрзализныця" планирует построить в разных регионах газовые электростанции общей мощностью 250 МВт в разных регионах. При наличии финансирования реализацию проекта могут приступить уже этим летом.
Об этом сообщил глава правления компании Евгений Лященко, пишет Forbes.
По его словам, начать реализацию проекта "Укрзализныця" может в ближайшие три месяца.
Лещенко уточнил, что сроки выполнения работ зависят от финансирования и наличия необходимого оборудования.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В настоящее время компания ищет источники финансирования, в частности, ведет переговоры по привлечению грантов и международной финансовой помощи. Также продолжаются переговоры с поставщиками оборудования.
Как объяснил Лященко, генерация электроэнергии общей мощностью 250 МВт позволит компании частично покрыть собственные потребности в питании объектов критической инфраструктуры и потребителей по всей Украине, подключенных к распределительной сети "Укрзализныци".
Собственные нужды "Укрзализныци" в электроэнергии достигают 300 МВт.
Лященко подчеркнул, что "Укрзализныця" входит в пятерку крупнейших распределительных компаний Украины по протяженности электросети и объемам перетока. УЗ является единственным оператором на украинском энергорынке, через сеть которого можно осуществлять транзит электроэнергии в случае повреждения сетей НЭК "Укрэнерго".
Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию
Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической стойкости в условиях ударов РФ по энергосистеме
Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.
"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.