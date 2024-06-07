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"Укрзалізниця" побудує власні електростанції: що відомо
АТ "Укрзалізниця" планує побудувати у різних регіонах газові електростанції загальною потужністю 250 МВт у різних регіонах. За наявності фінансування реалізацію проєкту можуть розпочати вже цього літа.
Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко, пише Forbes.
За його словами, розпочати реалізацію проєкту "Укрзалізниця" може у найближчі три місяці.
Лященко уточнив, що терміни виконання робіт залежать від фінансування та наявності необхідного обладнання.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Наразі компанія шукає джерела фінансування, зокрема веде переговори щодо залучення грантів і міжнародної фінансової допомоги. Також тривають переговори з постачальниками обладнання.
Як пояснив Лященко, генерація електроенергії загальною потужністю 250 МВт дозволить компанії частково покрити власні потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури та споживачів по всій Україні, які підключені до розподільчої мережі "Укрзалізниці".
Власні потреби "Укрзалізниці" в електроенергії сягають 300 МВт.
Лященко наголосив, що "Укрзалізниця" входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній України за протяжністю електромережі та обсягами перетоку. УЗ є єдиним оператором на українському енергоринку, через мережу якого можливо здійснювати транзит електроенергії у разі пошкодження мереж НЕК "Укренерго".
Підприємства закликають генерувати власну електроенергію
Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.
Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.
"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.