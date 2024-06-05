Бизнес получит льготные кредиты на проекты распределенной генерации

Украина будет работать с партнерами, чтобы средства Ukraine Facility можно было быстрее привлечь для возобновления энергетики. Правительство планирует расширить кредитную программу для бизнеса на проекты распределенной генерации.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что вопросы развития распределенной энергогенерации и усиления энергетической безопасности страны обсуждались на совещании с участием бизнеса, представителей государственной и региональной власти.

В Минэкономики напомнили, что удары агрессора по объектам электроэнергетики привели к потере Украины до 9 ГВт мощностей и возникновению существенного дефицита электроэнергии.

"Ускорить восстановление энергомощностей страны и одновременно обеспечить большую устойчивость системы электроэнергетики может развитие распределенной генерации и резервного энергоснабжения. В частности, речь идет как об альтернативной генерации, так и о балансирующих мощностях — небольших электростанциях на биотопливных, высокоманевровых электростанциях, работающих на газе, системах накопления энергии и тому подобное", - отмечают в Минэкономики.

Как отмечалось на совещании, государство стремится создать максимально благоприятные условия для бизнеса, реализующего проекты распределенной генерации. В настоящее время сокращены сроки выдачи и согласования технических условий для присоединения к электросетям, уменьшено количество документов, которые нужно для этого представить, отменены лишние инструменты регулирования, как, например, оценка воздействия на окружающую среду.

Кроме того, готовится законопроект об освобождении от налогообложения импорта оборудования для электрогенерации.

Но основной проблемой для бизнеса остается доступ к финансовым ресурсам, необходимым для реализации проектов распределенной генерации.

«Один из инструментов, который зарекомендовал себя очень хорошо и который государство может предложить бизнесу – льготное кредитование по программе 5-7-9. В настоящее время правительство готовит решение о расширении этой программы на проекты распределенной генерации. Это до 150 миллионов гривен кредита на льготных условиях, что достаточно для реализации небольших проектов. В то же время мы будем работать с нашими партнерами по ЕБРР и Европейским инвестиционным банком над тем, чтобы быстрее привлечь средства Ukraine Facility на восстановление энергетики», - сообщил замминистра экономики Алексей Соболев.

он добавил, что в свою очередь, муниципальные власти могут реализовать собственные проекты по увеличению имеющихся энергомощностей теплокоммунэнерго с помощью государственно-частного партнерства.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической стойкости в условиях ударов РФ по энергосистеме

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.