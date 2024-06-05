Бізнес отримає пільгові кредити на проєкти розподіленої генерації

Україна працюватиме з партнерами, щоб кошти Ukraine Facility можна було швидше залучити для відновлення енергетики. Уряд планує розширити кредитну програму для бізнесу на проєкти розподіленої генерації.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що питання розвитку розподіленої енергогенерації та посилення енергетичної безпеки країни обговорювались на нараді за участі бізнесу, представників державної та регіональної влади.

У Мінекономіки нагадали, що удари агресора по об'єктах електроенергетики призвели до втрати Україною до 9 ГВт потужностей та виникнення істотного дефіциту електроенергії.

"Прискорити відновлення енергопотужностей країни та одночасно забезпечити більшу стійкість системи електроенергетики може розвиток розподіленої генерації та резервного енергопостачання. Зокрема, йдеться як про альтернативну генерацію, так і про балансуючі потужності — невеликі електростанції на біопаливі, високоманеврові електростанції, що працюють на газі, системи накопичення енергії тощо", - наголошують у Мінекономіки.

Як зазначалося під час наради, держава прагне створити максимально сприятливі умови для бізнесу, який реалізує проєкти розподіленої генерації. Наразі скорочено терміни видачі та погодження технічних умов для приєднання до електромереж, зменшено кількість документів, які потрібно для цього подати, скасовано зайві інструменти регулювання, як, наприклад, оцінка впливу на довкілля.

Крім того, готується законопроєкт щодо звільнення від оподаткування імпорту обладнання для електрогенерації.

Але основною проблемою для бізнесу залишається доступ до фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проєктів розподіленої генерації.

«Один з інструментів, який зарекомендував себе дуже гарно і який держава може запропонувати бізнесу, – пільгове кредитування за програмою 5-7-9. Наразі Уряд готує рішення щодо розширення цієї програми на проєкти розподіленої генерації. Це до 150 мільйонів гривень кредиту на пільгових умовах, що достатньо для реалізації невеликих проєктів. Водночас ми працюватимемо з нашими партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти Ukraine Facility на відновлення енергетики», - повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

він додав, що своєю чергою, муніципальна влада може реалізувати власні проєкти зі збільшення наявних енергопотужностей теплокомуненерго за допомоги державно-приватного партнерства.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.