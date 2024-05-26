Відновити опалення та енергосистему: ЄБРР шукає шляхи, як вижити Україні взимку

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) разом із західними партнерами працюють над підвищенням гнучкості енергосистеми та відновленням опалення там, де його потужності зруйновано російськими ударами, щоб Україна могла вижити наступної зими.

Про це заявила асоційований директор, старший банкір департаменту енергетики ЄБРР в Україні Ольга Єрьоміна, пише "Інтерфакс-Україна".

Нові енергоблоки на АЕС не врятують

"Потрібно будувати гнучке відновлення енергетики разом із наданням послуг опалення населенню, і ми шукаємо зараз розв'язання цієї проблеми", - заявила Єрьоміна.

Вона підкреслила, що основною темою для майбутнього розвитку української енергетики є відновлювальні джерела енергії, однак для цього має бути створено підґрунтя.

"Щоб створити підґрунтя, мають бути гнучкі можливості", - зауважила представниця ЄБРР.

За її словами, після останніх російських ударів по українській енергосистемі проєкти в атомній енергетиці не зможуть вирішити наявні проблеми.

Єрьоміна додала, що українські АЕС вже застарілі, а нові проєкти в атомній енергетиці потребують багато часу та багато коштів на реалізацію, а технології малих модульних реакторів ще доволі нові й до них немає легкого доступу.

"Атомна енергетика - це не рішення. Це не гнучка система, і вона не розв'яже наявних проблем", - переконана представниця ЄБРР.

Єрьоміна додала, що для покращення ситуації в енергетиці варто розглядати газову турбінну генерацію, "бо поки що не було винайдено інших варіантів".

Коментуючи можливості технологій переробки біологічних відходів, вона зазначила, що ЄБРР бачить значний потенціал її розвитку в Україні.

"Але, на жаль, це не рішення на наступну зиму, і, мабуть, на наступну зиму після цієї також, тому що ці рішення потребують часу, а в Україні недостатньо досвіду. І зараз в умовах війни в нас дуже великий дефіцит кваліфікованих людей, які могли б узяти біологічні відходи і переробити їх на енергію. І щоб бути прагматичним і бути реалістичним, нам потрібно думати про негайні завдання, які є пріоритетними зараз", - вважає Єрьоміна.

На її думку, серед основних пріоритетів цього року також економія енергії, чому може допомогти підвищення цін на неї в умовах дефіциту.

Підвищення енергоефективності

Зменшити тиск на українську енергосистему могло б підвищення енергоефективності, зокрема, у водопостачанні, і розвиток дистрибуції, наприклад котелень на біопаливі.

"Для цього необхідно збільшувати компетенцію муніципалітетів, бо вони іноді не розуміють, яким є найкраще рішення для них", - наголосила Єрьоміна.

Вона підкреслила, що банк буде дуже радий працювати з усіма акціонерами, готовими надати екстрену допомогу українській енергосистемі, і шукає найкращі шляхи реалізації такої допомоги.

Внаслідок обстрілів пошкоджена половина всієї енергосистеми України

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

У ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад 1 млрд доларів. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії. Наразі ситуація в енергетиці хоч і складна, але енергосистема працює стабільно.