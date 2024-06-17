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Ferrexpo закупила десять нових автомобілів для потреб оборони України: загальна вартість склала 14 млн грн
Командування корпусів обʼєднаних сил, десантно-штурмових військ та 38-ої бригади морської піхоти Збройних сил України отримали від гірничої компанії Ferrexpo десять нових пікапів Mitsubishi L200, що сприятимуть обороні країни. Загалом на дані автомобілі компанія Ferrexpo спрямувала 14 млн грн – кожен по 1 млн 400 тис грн.
Військові, які отримали нові автомобілі, зазначили, що пікапи забезпечують впевненість у надійності та виконанні завдань. Відтак машини будуть використовуватися для виконання робіт різної складності на ділянках фронту і в тилу. Серед завдань, для яких автомобілі стануть у пригоді, військові перерахували перевезення особового складу, логістику гуманітарних вантажів та евакуацію поранених.
“Наш підрозділ уже має в користуванні подібні автомобілі. Вони добре себе зарекомендували, не ламаються. Є такі, що волонтери передавали, є трошки старіші. Але вони усі дуже добре працюють і виконують бойові задачі. Тож сподіваюся, що і ці машини нам теж добре служитимуть”,- сказав журналістам військовий на імʼя Олександр.
Захисники України вручили представникам Ferrexpo грамоти та прапори військових частин на знак подяки за постійну підтримку.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
“Для подолання гуманітарної кризи підприємства компанії Ferrexpo виділили сотні тонн продуктів, медикаментів, десятки одиниць комунальної та тисячі одиниць електронної техніки. У цілому, за два останні роки компанія виділила понад 970 мільйонів гривень, які були спрямовані на гуманітарну допомогу українцям у 12 областях та силах оборони держави” - зазначив Віктор Лотоус, голова правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який входить до групи Ferrexpo.
Керівник наголосив, що компанія надає гуманітарну підтримку Збройним силам України від 2014 року. З початку ж повномаштабного вторгнення Ferrexpo вже передала понад 150 автомобілів на потреби оборони України.
Військові підкреслюють, що ця підтримка є вагомим внеском у зміцнення обороноздатності України.