Ferrexpo закупила десять новых автомобилей для нужд обороны Украины: общая стоимость составила 14 млн грн

Командование корпусов объединенных сил, десантно-штурмовых войск и тридцать восьмой бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины получили от горной компании Ferrexpo десять новых пикапов Mitsubishi L200, которые будут способствовать обороне страны. В общей сложности на данные автомобили компания Ferrexpo направила 14 млн грн – каждый по 1 млн 400 тыс грн.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Военные, получившие новые автомобили, отметили, что пикапы обеспечивают уверенность в надежности и выполнении задач. Следовательно, машины будут использоваться для выполнения работ различной сложности на участках фронта и в тылу. Среди задач, для которых автомобили пригодятся, военные перечислили перевозку личного состава, логистику гуманитарных грузов и эвакуацию раненых.

“Наше подразделение уже имеет в пользовании подобные автомобили. Они хорошо себя зарекомендовали, не ломаются. Есть такие, что волонтеры передавали, немного старше. Но все они очень хорошо работают и выполняют боевые задачи. Поэтому надеюсь, что и эти машины нам тоже будут хорошо служить” ,- сказал журналистам военный по имени Александр.

Защитники Украины вручили представителям Ferrexpo грамоты и флаги воинских частей в благодарность за постоянную поддержку.

"Для преодоления гуманитарного кризиса предприятия компании Ferrexpo выделили сотни тонн продуктов, медикаментов, десятки единиц коммунальной и тысячи единиц электронной техники. В целом, за два последних года компания выделила более 970 миллионов гривен, которые были направлены на гуманитарную помощь украинцам в 12 областях и силах обороны государства", - отметил Виктор Лотоус, председатель правления Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в группу Ferrexpo.

Руководитель подчеркнул, что компания оказывает гуманитарную поддержку Вооруженным силам Украины с 2014 года. С начала же полномасштабного вторжения Ferrexpo уже передала более 150 автомобилей на нужды обороны Украины.

Военные подчеркивают, что эта поддержка является весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины.