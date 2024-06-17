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Війна Війна
Категорія
Війна в Україні
Дата публікації

Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах

Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

За минулу добу ворог бив КАБами по Харкову, з авіації по Харківській області. У Херсонській одна людина загинула, і ще двоє отримали поранення. На Донеччині через обстріли країни-агресора постраждали 10 людей.

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Окупанти вдарили КАБами по дитячому табору у Харкові

Пізно ввечері 17 червня у Київському районі Харкова відбувся ворожий обстріл КАБами, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів пошкоджено один із корпусів. Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, у с. Борівська Андріївка Ізюмського району через ворожий обстріл пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди.

У с. Піски Радьківські внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено 4 будинки, автівка швидкої. Постраждали 3 особи: хлопець 13 років, чоловік та жінка.

У с. Шийківка Ізюмського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль.

У с. Дружелюбівка внаслідок обстрілу було пошкоджено 8 приватних будинків.

На Дніпропетровщині через ворожу атаку пошкоджена лінія електропередач

"Ворог цілив по Нікопольщині артилерією та БпЛА. Ввечері атакував Марганецьку громаду та Нікополь", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Він розповів, що внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто, будівля, що не експлуатувалася. Зачепило лінію електропередач.

Також вранці під удар потрапила Покровська громада. Понівечені 2 оселі, господарська споруда, легковик, лінія електропередач.

Всюди – без загиблих і постраждалих.

Фото 2 — Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото 3 — Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото 4 — Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

На Херсонщині одна людина загинула і ще дві отримали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Антонівка, Шляхове, Придніпровське, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон, повідомив начальник Херсонської області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури,  газопровід та приватний автомобіль.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.             

Крім того, зранку російські військові атакували дроном-камікадзе автівку в Осокорівці. Внаслідок удару загинув місцевий житель 1974 року народження.

Фото 5 — Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Фото: https://t.me/olexandrprokudin
Фото 6 — Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Фото: https://t.me/olexandrprokudin
Фото 7 — Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Фото: https://t.me/olexandrprokudin
Фото 8 — Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Фото: https://t.me/olexandrprokudin

Окупанти 347 разів вдарили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 347 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це розповів начальник Запорізької області Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційний удар по Чарівному.

169 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Новоандріївку. 172 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Варварівки.

Надійшло 3 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Фото 9 — Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

На Донеччині 10 людей отримали поранення через ворожі обстріли

Всього за добу росіяни 4 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Красногорівці поранено 2 людини. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено 2 п'ятиповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Селидовому пошкоджено 3 приватні будинки, 2 промислові будівлі, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Торське. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки. У Новій Полтавці Іллінівської громади поранено 7 людей, пошкоджено 12 об'єктів.

У Торецьку поранено людину, пошкоджено 3 будинки; ще 6 будинків пошкоджено у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

Фото 10 — Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Фото: https://t.me/VadymFilashkin
Фото 11 — Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Фото: https://t.me/VadymFilashkin
Фото 12 — Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Ворог обстріляв одну з громад Сумщини з міномету

Згідно з повідомленням Сумської ОВА, вночі росіяни здійснили обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано 5 вибухів з міномету.

Автор:
Ольга Колесніченко