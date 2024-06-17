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Армія РФ вдарила по дитячому табору в Харкові, обстріляла Запорізьку область 347 разів: ситуація у регіонах
За минулу добу ворог бив КАБами по Харкову, з авіації по Харківській області. У Херсонській одна людина загинула, і ще двоє отримали поранення. На Донеччині через обстріли країни-агресора постраждали 10 людей.
Окупанти вдарили КАБами по дитячому табору у Харкові
Пізно ввечері 17 червня у Київському районі Харкова відбувся ворожий обстріл КАБами, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів пошкоджено один із корпусів. Інформація про постраждалих не надходила.
Крім того, у с. Борівська Андріївка Ізюмського району через ворожий обстріл пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди.
У с. Піски Радьківські внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено 4 будинки, автівка швидкої. Постраждали 3 особи: хлопець 13 років, чоловік та жінка.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У с. Шийківка Ізюмського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль.
У с. Дружелюбівка внаслідок обстрілу було пошкоджено 8 приватних будинків.
На Дніпропетровщині через ворожу атаку пошкоджена лінія електропередач
"Ворог цілив по Нікопольщині артилерією та БпЛА. Ввечері атакував Марганецьку громаду та Нікополь", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Він розповів, що внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто, будівля, що не експлуатувалася. Зачепило лінію електропередач.
Також вранці під удар потрапила Покровська громада. Понівечені 2 оселі, господарська споруда, легковик, лінія електропередач.
Всюди – без загиблих і постраждалих.
На Херсонщині одна людина загинула і ще дві отримали поранення
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Антонівка, Шляхове, Придніпровське, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон, повідомив начальник Херсонської області Олександр Прокудін.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та приватний автомобіль.
Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
Крім того, зранку російські військові атакували дроном-камікадзе автівку в Осокорівці. Внаслідок удару загинув місцевий житель 1974 року народження.
Окупанти 347 разів вдарили по Запорізькій області
Впродовж доби окупанти 347 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це розповів начальник Запорізької області Іван Федоров.
Ворог завдав авіаційний удар по Чарівному.
169 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Новоандріївку. 172 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Варварівки.
Надійшло 3 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
На Донеччині 10 людей отримали поранення через ворожі обстріли
Всього за добу росіяни 4 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Зокрема, у Красногорівці поранено 2 людини. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено 2 п'ятиповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Селидовому пошкоджено 3 приватні будинки, 2 промислові будівлі, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.
У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Торське. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки. У Новій Полтавці Іллінівської громади поранено 7 людей, пошкоджено 12 об'єктів.
У Торецьку поранено людину, пошкоджено 3 будинки; ще 6 будинків пошкоджено у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.
Ворог обстріляв одну з громад Сумщини з міномету
Згідно з повідомленням Сумської ОВА, вночі росіяни здійснили обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано 5 вибухів з міномету.