Армия РФ ударила по детскому лагерю в Харькове, обстреляла Запорожскую область 347 раз: ситуация в регионах

За минувшие сутки враг бил КАБами по Харькову, из авиации по Харьковской области. В Херсонской один человек погиб, и еще двое получили ранения. В Донецкой области из-за обстрелов страны-агрессора пострадали 10 человек.

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Оккупанты ударили КАБами по детскому лагерю в Харькове

Поздним вечером 17 июня в Киевском районе Харькова произошел вражеский обстрел КАБами, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. В результате обстрелов поврежден один из корпусов. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, в с. Боровская Андреевка Изюмского района из-за вражеских обстрелов повреждены частное домовладение и хозяйственные постройки.

В с. Пески Радьковские в результате вражеского авиаобстрела повреждены 4 дома, автомобиль скорой. Пострадали 3 человека: парень 13 лет, мужчина и женщина.

В с. Шейковка Изюмского района в результате вражеского авиационного обстрела повреждены 4 частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

В с. Дружелюбовка в результате обстрела было повреждено 8 частных домов.

На Днепропетровщине из-за вражеской атаки повреждена линия электропередач

"Враг целил по Никопольщине артиллерией и БпЛА. Вечером атаковал Марганецкую общину и Никополь", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он рассказал, что в результате обстрела повреждены частный дом, хозяйственное сооружение, авто, не эксплуатировавшееся здание. Задело линию электропередач.

Также утром под удар попала Покровская община. Изуродованы 2 дома, хозяйственная постройка, легковушка, линия электропередач.

Повсюду – без погибших и пострадавших.

В Херсонской области один человек погиб и еще двое получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомис, Антоновка, Шляхово, Приднепровское, Токаревка, Тягинка, Новотягинка, Ольговка и город Херсон, сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 7 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, газопровод и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Кроме того, утром российские военные атаковали дроном-камикадзе автомобиль в Осокоровке. В результате удара погиб местный житель 1974 года рождения.

Оккупанты 347 раз ударили по Запорожской области

В течение суток оккупанты 347 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов. Об этом рассказал начальник Запорожской области Иван Фёдоров.

Враг нанес авиационный удар по Чаривному.

169 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 5 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Новоандреевку. 172 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Варваровки.

Поступило 3 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Донецкой области 10 человек получили ранения из-за вражеских обстрелов

Всего за сутки россияне 4 раза обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Красногоровке ранены 2 человека. В Горняке Кураховской общины повреждены 2 пятиэтажки и инфраструктурный объект. В Селидово повреждены 3 частных дома, 2 промышленных здания, админздание и инфраструктурный объект.

В Лиманской общине обстреляны Терны, Ямполевка и Торское. В Константиновке повреждены 4 частных дома. В Новой Полтавке Ильиновской общины ранены 7 человек, повреждены 12 объектов.

В Торецке ранен человек, повреждены 3 дома; еще 6 домов повреждены в Северном. В Часовоярской общине повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект.

Враг обстрелял одну из общин Сумщины из миномета

Согласно сообщению Сумской ОВА, ночью россияне совершили обстрел Юнаковской общины. Зафиксировано 5 взрывов из миномета.