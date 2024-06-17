Україна не змогла досягти згоди з кредиторами про реструктуризацію боргу на $20 млрд

Україна і спецкомітет кредиторів, що представляє власників майже 20% єврооблігацій, у період із 3 до 14 червня провели переговори та обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди, зокрема й через неприйнятність запропонованих комерційними кредиторами умов для МВФ і Групи офіційних кредиторів України.

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Мінфіну на Лондонській фондовій біржі в понеділок, 17 червня.

"Пропозицію... було доведено до відома співробітників МВФ, які попередньо оцінили її як таку, що не відповідає цільовим показникам DSA (Debt Sustainability Analysis) МВФ. Про це також повідомили в секретаріаті Групи кредиторів України, який підтвердив, що будь-які грошові потоки впродовж періоду дії програми МВФ мають залишатися символічними", - ідеться в повідомленні Мінфіну на Лондонській фондовій біржі в понеділок.

Також в релізі йдеться про те, що хоча Україна та спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди щодо умов реструктуризації протягом періоду консультацій, Україна та спеціальний комітет кредиторів продовжать взаємодію та конструктивні дискусії через своїх відповідних консультантів.

"Україна продовжить двосторонні переговори з іншими інвесторами, з метою досягнення подальшого прогресу та досягнення принципової угоди за першої ж нагоди", - наголошується в релізі.

Як передає Forbes, власники облігацій відхилили пропозицію України знизити вартість валютних облігацій на 60% на переговорах цього місяця. Комітет інвесторів, який представляє власників близько 20% облігацій, натомість запропонував знизити вартість облігацій на 22%. Проте, за даними Мінфіну, МВФ заявив, що це призведе до невиконання ключових боргових зобовʼязань.

Мінфін також пропонував інвесторам інструмент на випадок непередбачених обставин, виплати за яким можуть розпочатися лише після 2027 року. Вони залежать від виконання Україною цільових показників податкових надходжень, встановлених МВФ.

На сайті Мінфіну повідомляється, що протягом наступних тижнів уряд України проведе консультації з власниками єврооблігацій за межами Комітету власників єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів. Досягнення домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації очікується до 1 серпня 2024 року.

Іноземні кредитори хочуть, щоб Україна відновила виплати за боргами

Ринок із середини весни 2024 року очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів.

Видання Wall Street Journal на початку травня повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Інвестори планують отримувати від України 500 мільйонів відсоткових виплат щорічно. Загалом у кредиторів українських облігацій на 20 мільярдів євро.

WSJ пише, що якщо Україна не відновить виплат за боргами іноземним кредиторам, на неї може чекати дефолт вже до осені.

Якщо угоду не укладуть, Україна може оголосити дефолт – оскільки у серпні закінчаться канікули з обслуговування держборгу, запроваджені іноземними фондами після повномасштабного вторгнення РФ.

Міжнародний валютний фонд нещодавно заявив, що державний борг України потребує "глибокого врегулювання". У матеріалах МВФ відсутня пряма згадка про бажаність часткового списання боргу, водночас МВФ заявляє про необхідність для України знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році. Як додаткові цілі під час реструктуризації, окрім зниження боргу до 82% ВВП, зазначено також зменшення витрат на обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями до 1-1,8% ВВП.

Державний борг України зріс на 86,2 млрд грн і перевищив 6 трлн грн

Сукупний державний борг України у квітні 2024 року виріс на 86,2 млрд грн і перевищив позначку в 6 трлн грн.

Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).

Зауважимо, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол.

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