Державний борг України зріс на 86,2 млрд грн і перевищив 6 трлн грн

Сукупний державний борг України у квітні 2024 року виріс на 86,2 млрд грн і перевищив позначку в 6 трлн грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що станом на 30 квітня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 010,42 млрд грн, або 151,52 млрд дол. США, в тому числі:

державний та гарантований державою зовнішній борг складає 4 298,92 млрд грн (71,52% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 108,37 млрд дол;

державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 711,50 млрд грн (28,48%) або 43,14 млрд дол.

"Протягом березня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 86,17 млрд грн (+1,5%)", - йдеться в інформаційній довідці Мінфіну щодо державного та гарантованого державою боргу України.

При цьому у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 0,47 млрд доларів (+0,3%).

Приріст за місяць обумовлюється запозиченнями на внутрішньому ринку та отриманням траншу на 1,5 млрд. євро від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Загалом з початку війни державний борг у гривні збільшився майже у 2,2 рази (+3,28 трлн. грн.), у валютному еквіваленті – на 62,4% (+58,2 млрд. дол.).

Зростання держборгу під час війни є об’єктивною даністю

"Так, боргове навантаження на економіку і бюджет суттєво збільшилось. За оцінками МВФ, відношення держборгу до ВВП зросте до 94% ВВП у 2024 році (проти 49% ВВП у 2021). Це обумовлено виключно повномасштабною війною", - прокоментував дані Мінфіну голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Він пояснив, що зростання державного боргу під час війни є об’єктивною даністю.

"Так чи інакше всі великі війни фінансувались за рахунок підвищення податків, нарощування державного боргу і допомоги союзників", - додав Гетманцев.

За його словами, доля найбільшої частини держборгу - перед офіційними кредиторами - вирішуватиметься після війни і за наслідками її завершення. Війну розпочала Росія, яка має понести за це в тому числі симетричне фінансове покарання.

Україна ж продовжить поводити себе як відповідальний боржник, уникаючи одностороннього дефолту та не виконання зобов’язань, але водночас реструктуризуючи частину зовнішнього боргу для полегшення боргового навантаження на бюджет воюючої країни. При цьому держава продовжить повністю обслуговуватиме ОВДП, що залучаються через аукціони, за потреби здійснюючи реструктуризацію (ре-профайлінг) ОВДП у портфелі Національного банку.

Що визначатиме боргову динаміку найближчим часом

Гетманцев назвав дві головні боргові події цього року, які визначатимуть боргову динаміку у найближчий час допоки триває війна:

Реструктуризація державного боргу перед комерційними зовнішніми кредиторами (тримачами єврооблігацій, ВВП-варантів), що має бути фіналізована до серпня цього року. Якою буде ця угода – продовження відстрочки чи повноцінна реструктуризація із списанням частки боргу в обмін на випуск нових зобов’язань України – стане ясно вже зовсім скоро.

Сек’юритизація потоку доходів від заморожених російських суверенних активів з метою надання пільгового кредиту Україні на суму до 50 млрд. дол., починаючи з 2025 року.

"Очікуємо фіналізацію рішення по цьому питанню у червні на саміті глав країн ЄС", - додав голова комітету ВР.

Він висловив сподівання, що обидві події будуть на користь України.

"У будь-якому випадку ми залишаємось у програмі МВФ, яка сама по собі є додатковою рамкою для забезпечення стійкості державного боргу у довгостроковій перспективі", - підсумував Гетманцев.

Довідка:

Обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.

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