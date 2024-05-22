У Мінекономіки розповіли, як проблеми з енергетикою вплинули на ріст ВВП

За попередніми оцінками Міністерства економіки, зростання внутрішнього продукту України (ВВП) у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3%.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що у підсумку за період із січня по квітень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності.

Міністерка також зазначає, що стабільна робота морського коридору стимулювала галузі перевезення залізничним транспортом, виробництво металургійної продукції, а також видобування металевих руд.

"Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП", - наголосила Свириденко.

В Мінекономіки підкреслюють, що після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів.

"Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії", - зазначають у відомстві

Прогнози ВВП України на 2024 рік

Попри російську агресію, яка триває вже третій рік, українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, прогнозують в Мінекономіки.

Не дивлячись на таку позитивну оцінку від Мінекономіки, за оцінками Національного банку України зростання економіки у поточному році складе лише 3%, а в наступному - 4,5%. Прогноз зростання ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Зазначимо, що внаслідок нещодавніх обстрілів, які росіяни завдали по енергетичних об’єктах, Україна може втратити від 1% до 2% свого ВВП цього року, оскільки ці удари вплинули на зниження доходів від продажу електроенергії та скорочення промислового виробництва, особливо у секторах, що вимагають значних енергоресурсів.

Як повідомляють у регуляторі, у І кварталі 2024 року зростання реального ВВП було слабшим, ніж очікувалося.

Водночас, за прогнозами регулятора, можуть реалізуватися й позитивні сценарії, наприклад, розширення експортних можливостей, передавання Україні коштів від заморожених російських активів, пришвидшення євроінтеграційних процесів, реалізація масштабної програми відновлення України.

У Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікують, що зростання економіки України сповільниться до 3% у 2024 році у порівнянні з показником 5,3% у 2023-му.

На початку січня-2024 Світовий банк також дав свій прогноз щодо ВВП України. Згідно зі звітом банку, перспективи України залишаються невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, зберігши прогноз зростання реального ВВП на цей рік у межах 3-4% і дещо поліпшивши прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку.

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