ЄБРР прогнозує зростання економіки України на 3% у 2024 році

Очікується, що зростання економіки України сповільниться до 3% у 2024 році у порівнянні з показником 5,3% у 2023-му.

Про це йдеться у звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) – "Регіональні економічні перспективи", який було опубліковано 15 травня.

В ЄБРР зазначають, що у 2023 році зростання української економіки було підтримано рекордним урожаєм, однак нещодавня шкода, завдана енергетичній інфраструктурі країни через війну, була одним із фактором, які, ймовірно, стримуватимуть подальше зростання економіки у 2024 році.

На перспективи зростання економіки також впливатимуть обмежений внутрішній попит, брак робочої сили та недостатні інвестиції.

До позитивних моментів ЄБРР відніс відкриття українського Чорноморського коридору вздовж берегової лінії, що усунуло деяку невизначеність щодо використання Чорного моря для експорту сільськогосподарської продукції та інших товарів, зокрема металів та руди.

"Використання цього коридору набирає обертів, стимулюючи не лише сільське господарство, а й металургійну промисловість та гірничодобувну промисловість, які були одними з найбільш постраждалих галузей протягом останніх двох років", - йдеться у звіті ЄБРР.

Там також зазначають, що відновлення експорту та збільшення внутрішнього військового виробництва, ймовірно, забезпечать економічне зростання на рівні 3% у 2024 році та прискориться до 6% у 2025 році. Проте ризики залишаються високими, зокрема, вони пов'язані з руйнуванням портової та енергетичної інфраструктури.

Інші прогнози щодо зростання української економіки

В свою чергу, міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що попри російську агресію, яка триває вже третій рік, українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%.

"Очікуємо, що цього року економіка продовжить відновлення – принаймні на 4,5-4,6%. Звичайно, показники можуть бути гіршими через ракетні обстріли, в першу чергу української енергетичної інфраструктури, але наш базовий прогноз поки що на рівні 4,6%", - розповіла Свириденко на форумі Kyiv Investment Day.

Не дивлячись на таку позитивну оцінку від Мінекономіки, за оцінками Національного банку України зростання економіки у поточному році складе лише 3%, а в наступному - 4,5%. Прогноз зростання ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Зазначимо, що внаслідок нещодавніх обстрілів, які росіяни завдали по енергетичних об’єктах, Україна може втратити від 1% до 2% свого ВВП цього року, оскільки ці удари вплинули на зниження доходів від продажу електроенергії та скорочення промислового виробництва, особливо у секторах, що вимагають значних енергоресурсів.

Як повідомляють у регуляторі, у І кварталі 2024 року зростання реального ВВП було слабшим, ніж очікувалося.

Водночас, за прогнозами регулятора, можуть реалізуватися й позитивні сценарії, наприклад, розширення експортних можливостей, передавання Україні коштів від заморожених російських активів, пришвидшення євроінтеграційних процесів, реалізація масштабної програми відновлення України.

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