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МВФ покращив для України прогнози ВВП та інфляції
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, зберігши прогноз зростання реального ВВП на цей рік у межах 3-4% і дещо поліпшивши прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
МВФ поліпшив прогнози держборгу України
Зазначається, що очікування номінального ВВП України на цей рік підвищено до 7,75 трлн грн із 7,64 трлн грн у грудні минулого року, хоча на наступний залишено практично без змін - 8,86 трлн грн.
Це пов'язано з переглядом оцінки зростання ВВП торік із 4,5% до 5% і відповідно номінального ВВП до 6,50 трлн грн із 6,43 трлн грн.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
У структурі зростання ВВП МВФ тепер очікує трохи меншого внеску внутрішнього попиту, приватного споживання та інвестицій, але все це компенсується кращою ситуацією з чистим експортом.
Прогноз інфляції на цей рік МВФ поліпшив до 8,5% із 9,5%, зростання реальних доходів - до 9,8% із 8,5%, але оцінку безробіття погіршено до 14,5% із 13,9%.
Що стосується бюджету, то в МВФ знизили оцінку його дефіциту (без урахування грантів) - до 20,2% ВВП із 20,4% ВВП. У частині фінансування поліпшено очікування грантового фінансування - до 6,5% ВВП із 4,7% ВВП за скорочення іншого зовнішнього фінансування до 11,8% ВВП із 13,7% ВВП і внутрішнього фінансування до 2% ВВП із 2,1% ВВП.
У результаті прогноз сукупного держборгу на кінець цього року поліпшено до 94% ВВП з 96,7%, однак позначилося і поліпшення його оцінки на кінець 2023 року до 82,9% ВВП із 87,1% ВВП.
Новий прогноз дефіциту поточного рахунку України у 2024 році – 5,7% ВВП замість 7,1% у грудневих матеріалах, прямих іноземних інвестицій – 2,2% ВВП замість 1,2%. Також оцінку валових міжнародних резервів на кінець цього року покращено до $42,1 млрд з $40,9 млрд.
В оновленому макропрогнозі МВФ також очікує зростання кредитів у 2024 році на 8,5%, що трохи гірше за грудневу оцінку в 9,5%, проте ймовірна причина такого коригування – різке поліпшення оцінки зниження кредитного портфеля в 2023 році до 0,5% з 7,5%.
Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду 21 березня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн.
Прогнози ВВП України на 2024 рік
Прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%. Інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що стане найбільш значимим внеском у загальне зростання ВВП.
На початку січня-2024 Світовий банк також дав свій прогноз щодо ВВП України. Згідно зі звітом банку, перспективи України залишаються невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році.
Нацбанк України у Інфляційному звіті передбачав, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Цьому буде сприяти не лише адаптивність українського бізнесу, але й збереження бюджетної підтримки.