Валовий зовнішній борг України зріс майже на чверть за 2023 рік: які ризики для фінансової системи

За даними Національного банку України, валовий зовнішній борг (ВЗБ) країни на кінець 2023 року становив 161,5 млрд. дол. Тобто він зріс майже на чверть. В ВЗБ входить зовнішня заборгованість уряду, центрального банку, комерційних банків та підприємств (недепозитних корпорацій).

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ВЗБ на 23,3% більше (+30,6 млрд. дол), ніж у минулому році.

Чому зріс валовий зовнішній борг України

Як зауважив Гетманцев, основний фактор зростання ВЗБ – приріст зовнішньої заборгованості Уряду на 47,1% (+30,8 млрд. дол.). У той же час, зовнішня заборгованість НБУ, банків скорочувалась.

Зовнішній борг приватного сектору (інших секторів економіки включно із міжфірмовим боргом) трохи виріс на 2,8% (за рахунок відновлення зростання торговельних кредитів та кредитів прямих інвесторів).

Структура валового зовнішнього боргу:

Уряд – 59,5%

НБУ – 1,4%

Банки – 1,1%

Приватний сектор (окрім банків) – 38%.

Ризики для фінансової системи збільшились

Гетманцев підкреслив, що попри суттєве зростання абсолютного розміру зовнішнього боргу, його відносна величина залишається контрольованою.

"Відношення боргу до ВВП значно менше, ніж у розпал фінансової кризи 2015-2016 рр. На кінець 2023 року НБУ оцінював відношення валового зовнішнього боргу до ВВП на рівні 90,7% ВВП. Це значно менше ніж у 2015-2016 рр., коли відповідний показник дорівнював 120-130% ВВП", - наголосив нардеп.

Він додав, що короткостроковий борг повністю покривається міжнародними резервами.

"На кінець 2023 року короткостроковий валовий зовнішній борг із погашенням у наступні 12 місяців складав 40,7 млрд. Майже на 100% такий борг покривався за рахунок міжнародних резервів, що вказує на їх достатність", - підкреслив Гетманцев.

Він зауважив, що ризики рефінансування боргу мінімізовано.

"Основний приріст припадає на зовнішній державний борг, значна частина з якого вже реструкутуризована до 2027 року. Тоді як ще частина (єврооблігації, ВВП-варанти) наразі реструктуризована до серпня 2024 року. Із великою ймовірністю Уряд досягне згоди щодо нової відстрочки платежів за таким боргом у рамках програми з МВФ", - прогнозує Гетманцев.

Він упевнений, що разом з партнерами Україна знайде справедливе рішення для розв’язання проблеми неринкового зростання зовнішнього державного боргу, в тому числі за рахунок конфіскації суверенних активів країни – агресора РФ.

"Ризики для фінансової системи, пов’язані із валовим зовнішнім боргом збільшились. Це факт. Утім як для третього року повномасштабної війни ці ризики залишаються контрольованими, про що свідчить співвідношення показників зовнішнього боргу до ВВП і міжнародних резервів", - зазначив Гетманцев.

Державний борг України збільшився вдвічі

Нагадаємо, що з початку війни державний борг збільшився у два рази (+2 758 млрд. грн.), у валютному еквіваленті – на 55% (+51,6 млрд. дол.).

Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).

Зауважимо, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол.

Джерело фото: ua.depositphotos.com