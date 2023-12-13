МВФ погодив програму реструктуризації зовнішнього боргу України

Міжнародний валютний фонд підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу. Він діятиме до 2027 року, а реструктуризацію комерційного боргу проведуть до середини 2024 року.

Про це повідомила пресслужба МВФ.

За словами голови місії МВФ в Україні Гевіна Грея, реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу проведуть саме в такий термін, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір.

Офіційний мораторій кредиторів буде діяти до завершення програми з МВФ (до 2027 року), а мораторій приватних кредиторів, ймовірно, завершиться у серпні 2024 року.

На початку осені 2023 року голова місії МВФ Гевін Грей повідомив у Києві, що Міжнародний валютний фонд готовий надати допомогу Україні у підготовці до реструктуризації державного боргу. У рамках чотирирічної кредитної програми на суму 15,6 мільярдів доларів, МВФ передбачав, що Україна повинна провести реструктуризацію свого державного боргу, але не вказав конкретних термінів.

У рамках реструктуризації Україна повинна буде випустити нові облігації. Інвестори готові погодитися на пропозиції України, але хочуть додаткових гарантій від країн-партнерів з огляду на ризики війни.

Нагадаємо, 11 грудня Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 грудня затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування України і виділила Україні третій транш кредиту EFF у $900 млн.

Прогноз МВФ щодо державного боргу України

Міжнародний валютний фонд очікує, що загальний державний борг України в 2023 році зросте до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Згідно доповіді директора Фінансового департаменту МВФ Віктора Гаспара, загальний державний борг України у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації, складав 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, і очікується, що впродовж поточного року він зросте до 88,1%.

Разом з тим, МВФ прогнозує, що загальний державний борг України буде зростати й надалі, досягнувши 98,6% у наступному році, і пікового рівня в 100,7% - у 2025 році. Після цього передбачається поступове зменшення цього показника.