Міжнародні резерви України знизилися на 3,8%

Станом на 1 березня міжнародні резерви України становили 37,1 млрд доларів, що на 3,8% менше, ніж було у січні.

Про це йдеться у звіті Національного банку України.

Таке зниження пов'язане з активними діями Нацбанку на валютному ринку для підтримки стабільності національної валюти та необхідністю здійснення платежів за зовнішніми боргами.

В той же час, протягом лютого НБУ продав на валютному ринку близько 1,5 мільярда доларів, що на 40% менше, ніж місяцем раніше.

Що стосується поповнення державного бюджету, то від міжнародних партнерів надійшли кошти, зокрема:

523,6 мільйона доларів від продажу валютних облігацій;

514,4 мільйона доларів гранту від Японії та 295 мільйонів доларів гранту від Норвегії, переданих через Світовий банк;

3,2 мільйона доларів кредиту від Світового банку за гарантією Іспанії.

За цей період Україна також сплатила 1,13 мільярда доларів за обслуговування та погашення зовнішнього боргу, в тому числі 796,7 мільйона доларів за валютні облігації, 275,1 мільйона доларів Світовому банку та 57,7 мільйона доларів іншим міжнародним кредиторам.

Окрім того, Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 379 мільйонів доларів.

В Нацбанку наголошують, що наразі міжнародні резерви України становлять достатньо для покриття 4,9 місяців майбутнього імпорту

Міжнародні резерви України в 2023 році зросли на 42%

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2024 року досягли $40,51 млрд. Загалом упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%.

Зазначається, що в 2023 році Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку.

Проте, вже в січні міжнародні резерви стали зменшуватися. Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України становили $38 525,0 млн. У порівнянні з попереднім показником, вони знизилися на 4,9%.