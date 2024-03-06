Международные резервы Украины снизились на 3,8%

По состоянию на 1 марта международные резервы Украины составляли 37,1 млрд. долларов, что на 3,8% меньше, чем было в январе.

Об этом говорится в отчете Национального банка.

Такое понижение связано с активными действиями Нацбанка на валютном рынке для поддержания стабильности национальной валюты и необходимостью осуществления платежей по внешним долгам.

Вместе с тем, в течение февраля НБУ продал на валютном рынке около 1,5 миллиарда долларов, что на 40% меньше, чем месяцем ранее.

Что касается пополнения государственного бюджета, то от международных партнеров поступили денежные средства, в частности:

523,6 миллиона долларов от продажи валютных облигаций;

514,4 миллионов долларов гранта от Японии и 295 миллионов долларов гранта от Норвегии, переданных через Всемирный банк;

3,2 миллиона долларов кредита от Всемирного банка по гарантии Испании.

За этот период Украина также оплатила 1,13 миллиарда долларов за обслуживание и погашение внешнего долга, в том числе 796,7 миллиона долларов за валютные облигации, 275,1 миллиона долларов Всемирному банку и 57,7 миллиона долларов другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 379 миллионов долларов.

В Нацбанке отмечают, что международные резервы Украины составляют достаточно для покрытия 4,9 месяцев будущего импорта

Международные резервы Украины в 2023 году выросли на 42%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 года достигли $40,51 млрд. Всего за 2023 год международные резервы Украины увеличились на 42%.

В 2023 году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку.

Однако уже в январе международные резервы стали уменьшаться. По состоянию на 1 февраля 2024 международные резервы Украины составляли $ 38 525,0 млн. По сравнению с предыдущим показателем, они снизились на 4,9%.