Международные резервы Украины в 2023 году выросли на 42% - НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 года достигли $40,51 млрд. Всего за 2023 год международные резервы Украины увеличились на 42%, сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

Так, в декабре 2023 года они выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров и превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Согласно данным Нацбанка, в 2023 году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку. На счета правительства в НБУ поступило около $42,7 млрд от таких партнеров Украины:

Европейского Союза – $19,7 млрд;

через трастовый фонд Всемирного банка – $16,4 млрд (в частности, от США, Японии, Великобритании, Норвегии и других стран);

МВФ – $4,5 млрд;

США и Канады – $1,8 млрд.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта", – говорится в сообщении Нацбанка.

Международная помощь дала Украине возможность:

компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты ($28,6 млрд). До перехода в режим управляемой гибкости обменного курса НБУ продавал валюту для поддержки фиксации официального курса гривны, а после перехода – для компенсации структурного дефицита валюты и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний;

профинансировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте ($9,0 млрд);

нарастить международные резервы до уровня, достаточного для поддержания курсовой устойчивости и в дальнейшем.

Что касается декабря 2023 года, то за этот месяц на валютные счета правительства в НБУ поступило $5,5 млрд.

$2,5 млрд – через трастовый фонд Всемирного банка, в том числе от Японии, Норвегии и США;

$1,8 млрд – макрофинансовая помощь от ЕС;

$881 млн – от МВФ;

$332 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$56,0 млн – от других международных партнеров.

По данным НБУ, для обслуживания и погашения госдолга в иностранной валюте в декабре 2023 года выплачено $708,2 млн.

Напомним, по состоянию на 1 ноября 2023 года международные резервы Украины составляли $38,97 млрд, что на 1,9% меньше, чем в прошлом месяце. Такая динамика обусловлена интервенциями Национального банка Украины для поддержки курса национальной гривны, а также из-за долговых выплат страны в иностранной валюте.

В августе международные резервы Украины снизились на 3,2% или на $1,3 млрд. По состоянию на 1 сентября 2023 года, по предварительным данным, они составили $40,4 млрд.

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