В НБУ поддерживают дальнейшее снижение учетной ставки

В Национальном банке Украины отмечают лучшую, чем ожидалось, инфляционную динамику, а также успешную адаптацию валютного рынка к новому курсовому режиму. Поэтому в регуляторе видят возможность снижения учетной ставки на 1-2 процентных пункта в течение 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В ведомстве отмечают, что в ноябре инфляция замедлилась до 5,1% в годовом исчислении. Базовая инфляция тоже замедлилась – до 5,7% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, показатели инфляции будут сохраняться близкими к текущим уровням и в декабре.

Кроме того, валютный рынок успешно адаптировался к режиму управляемой курсовой гибкости, введенного в начале октября. НБУ ежедневно покрывал структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке и обеспечивал умеренные курсовые колебания в обе стороны, учитывая изменения в балансе спроса-предложения на валюту.

"Учитывая снижение инфляции, устойчивую ситуацию на валютном рынке и улучшение ожиданий, гривневые инструменты для сбережений – депозиты и внутренние государственные облигации (ОВГЗ) – оставались привлекательными, даже несмотря на номинальное снижение ставок в предыдущие месяцы. Свидетельством тому был и дальнейший рост объемов вложений населения в гривневые депозиты сроком от трех месяцев и более. Сохранению этой тенденции и дальше способствовали стимулы, заложенные в операционный дизайн монетарной политики НБУ", - подчеркивают в регуляторе.

В ведомстве сообщают, что поддерживают умеренное понижение учетной ставки на 1 и. п. – до 15%

"Такое решение наиболее взвешено при текущих условиях. Так, с одной стороны, сохранение благоприятной инфляционной динамики, улучшение инфляционных ожиданий и успешная адаптация валютного рынка к новому курсовому режиму создают пространство для продолжения цикла смягчения процентной политики", - отмечают в регуляторе.

Также НБУ учитывает, что риски, связанные с ритмичностью поступления внешней финансовой помощи, реализовались. В то же время ожидается возобновление внешнего финансирования в ближайшее время.

Как отмечают в регуляторе, снижение учетной ставки в текущих условиях является непростым, но обоснованным решением.

"Если закладывать в базовый прогноз экономического развития недостаточность внешней помощи в 2024 году, НБУ и правительство должны радикально менять основы монетарной и фискальной политики уже сейчас. Однако такое развитие событий маловероятно, поэтому НБУ не стоит отклоняться от базового сценария", - считают в финучреждении.

Кроме того, согласно опросам, снижение учетной ставки до 15% соответствует и ожиданиям самих участников рынка. Это особенно важно на фоне усугубления неопределенности вокруг внешнего финансирования.

Напомним, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля этого года. Однако 27 июля НБУсообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Савка определяет цену кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.