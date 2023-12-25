У НБУ підтримують подальше зниження облікової ставки

У Національному банку України відзначають кращу, ніж очікувалося, інфляційну динаміку, а також успішну адаптацію валютного ринку до нового курсового режиму. Тому у регуляторі бачать можливість для зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункти протягом 2024 року.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

У відомстві зауважують, що у листопаді інфляція сповільнилася до 5,1% в річному вимірі. Базова інфляція теж сповільнилася – до 5,7% у річному вимірі. За оцінками НБУ, показники інфляції зберігатимуться близькими до поточних рівнів й у грудні.

Крім того, валютний ринок успішно адаптувався до режиму керованої курсової гнучкості, запровадженого на початку жовтня. НБУ щоденно покривав структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку та забезпечував помірні курсові коливання в обидва боки, ураховуючи зміни в балансі попиту-пропозиції на валюту.

"Ураховуючи зниження інфляції, стійку ситуацію на валютному ринку та поліпшення очікувань, гривневі інструменти для заощаджень – депозити та внутрішні державні облігації (ОВДП) – залишалися привабливими, навіть попри номінальне зниження ставок у попередні місяці. Свідченням цього було й подальше зростання обсягів вкладень населення у гривневі депозити терміном від трьох місяців і більше. Збереженню цієї тенденції й надалі сприяли стимули, закладені в операційний дизайн монетарної політики НБУ", - підкреслюють у регуляторі.

У відомстві повідомляють, що підтримують помірне зниження облікової ставки на 1 в. п. – до 15%

"Таке рішення є найбільш зваженим за поточних умов. Так, з одного боку, збереження сприятливої інфляційної динаміки, поліпшення інфляційних очікувань та успішна адаптація валютного ринку до нового курсового режиму створюють простір для продовження циклу пом’якшення процентної політики", - зазначають у регуляторі.

Також НБУ бере до уваги, що ризики, пов’язані з ритмічністю надходження зовнішньої фінансової допомоги, реалізувалися. Водночас очікується на відновлення зовнішнього фінансування найближчим часом.

Як наголошують у регуляторі, зниження облікової ставки в поточних умовах є непростим, але обґрунтованим рішенням.

"Якщо закладати в базовий прогноз економічного розвитку недостатність зовнішньої допомоги в 2024 році, НБУ та уряд мають радикально змінювати засади монетарної та фіскальної політики вже зараз. Однак такий розвиток подій є малоймовірним, тому НБУ не варто відхилятися від базового сценарію", - вважають у фінустанові.

Крім того, згідно з опитуваннями зниження облікової ставки до 15% відповідає й очікуванням самих учасників ринку. Це особливо важливо на тлі посилення невизначеності навколо зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня цього року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Савка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.