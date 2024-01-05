- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Міжнародні резерви України в 2023 році зросли на 42% - НБУ
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2024 року досягли $40,51 млрд. Загалом упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%, повідомляє Національний банк України (НБУ).
Так, у грудні 2023 року вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, і перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Зазначається, що в 2023 році Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько $42,7 млрд від таких партнерів України:
- Європейського Союзу – $19,7 млрд;
- через трастовий фонд Світового банку – $16,4 млрд (зокрема, від США, Японії, Великобританії, Норвегії та інших країн);
- МВФ – $4,5 млрд;
- США та Канади – $1,8 млрд.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", - йдеться в повідомленні Нацбанку.
Міжнародна допомога дала Україні змогу:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- компенсувати чисті інтервенцій НБУ з продажу валюти ($28,6 млрд). До переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу НБУ продавав валюту для підтримання фіксації офіційного курсу гривні, а після переходу – для компенсації структурного дефіциту валюти та згладжування надмірних курсових коливань;
- профінансувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($9,0 млрд);
- наростити міжнародні резерви до рівня, що є достатнім для підтримання курсової стійкості і надалі.
Що стосується грудня 2023 року, то за цей місяць на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $5,5 млрд. З цієї суми:
- $2,5 млрд – через трастовий фонд Світового банку, зокрема від Японії, Норвегії та США;
- $1,8 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;
- $881 млн – від МВФ;
- $332 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- $56,0 млн – від інших міжнародних партнерів.
За даними НБУ, для обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті в грудні 2023 року виплачено $708,2 млн.
Нагадаємо, станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України складали $38,97 млрд, що на 1,9% менше, ніж минулого місяця. Така динаміка обумовлена інтервенціями Національного банку України для підтримки курсу національної гривні, а також через боргові виплати країни в іноземній валюті.
У серпні міжнародні резерви України знизилися на 3,2%, або на $1,3 млрд. Станом на 1 вересня 2023 року, за попередніми даними, вони становили $40,4 млрд.
Джерело фото: ua.depositphotos.com