Міжнародні резерви України в 2023 році зросли на 42% - НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2024 року досягли $40,51 млрд. Загалом упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%, повідомляє Національний банк України (НБУ).

Так, у грудні 2023 року вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, і перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зазначається, що в 2023 році Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько $42,7 млрд від таких партнерів України:

Європейського Союзу – $19,7 млрд;

через трастовий фонд Світового банку – $16,4 млрд (зокрема, від США, Японії, Великобританії, Норвегії та інших країн);

МВФ – $4,5 млрд;

США та Канади – $1,8 млрд.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Міжнародна допомога дала Україні змогу:

компенсувати чисті інтервенцій НБУ з продажу валюти ($28,6 млрд). До переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу НБУ продавав валюту для підтримання фіксації офіційного курсу гривні, а після переходу – для компенсації структурного дефіциту валюти та згладжування надмірних курсових коливань;

профінансувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($9,0 млрд);

наростити міжнародні резерви до рівня, що є достатнім для підтримання курсової стійкості і надалі.

Що стосується грудня 2023 року, то за цей місяць на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $5,5 млрд. З цієї суми:

$2,5 млрд – через трастовий фонд Світового банку, зокрема від Японії, Норвегії та США;

$1,8 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;

$881 млн – від МВФ;

$332 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$56,0 млн – від інших міжнародних партнерів.

За даними НБУ, для обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті в грудні 2023 року виплачено $708,2 млн.

Нагадаємо, станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України складали $38,97 млрд, що на 1,9% менше, ніж минулого місяця. Така динаміка обумовлена інтервенціями Національного банку України для підтримки курсу національної гривні, а також через боргові виплати країни в іноземній валюті.

У серпні міжнародні резерви України знизилися на 3,2%, або на $1,3 млрд. Станом на 1 вересня 2023 року, за попередніми даними, вони становили $40,4 млрд.

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