Международные резервы Украины в первый месяц 2024 года сократились на 4,9%: в НБУ объяснили причины

Уменьшение международных резервов Украины обусловлено валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами международной помощи.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 февраля 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $38 525,0 млн. По сравнению с предыдущим показателем, в январе они снизились на 4,9%. Как объясняют в НБУ, в целом в январе 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Одним из важнейших факторов были операции Национального банка на валютном рынке Украины. Как отмечает прессслужба регулятора, Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 549,1 млн и выкупил в резервы $16,0 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в январе составила $2 533,1 млн, уменьшившись на 29% по сравнению с декабрем.

Следующий фактор, влиявший на международные резервы – поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

В пресс-службе регулятора отмечают, что на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $898,9 млн.

$512,1 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$386,8 млн – заемные и грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $441,6 млн, из которых:

$368,5 млн – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$69,6 млн – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$3,5 млн – уплата долга перед другими международными кредиторами.

Также отмечается, что переоценка финансовых инструментов привела к росту их стоимости на $86,3 млн.

В Нацбанке добавили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,1 месяца будущего импорта. Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и обнародуются ежемесячно.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 года достигли $40,51 млрд, таким образом увеличившись на 4,4% по сравнению с ноябрем. По состоянию на 1 ноября 2023 года международные резервы Украины составляли $38,97 млрд, что на 1,9% меньше, чем за предыдущий месяц.

В целом в 2023 году международные резервы Украины увеличились на 42%.