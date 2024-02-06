Міжнародні резерви України в перший місяць 2024 року скоротилися на 4,9%: в НБУ пояснили причини

Зменшення міжнародних резервів України зумовлене валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.

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Про це повідомила пресслужба Нацбанку України.

Згідно з повідомленням, станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 525,0 млн. У порівнянні з попереднім показником, у січні вони знизилися на 4,9%. Як пояснюють в НБУ, загалом упродовж січня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Одним із найважливіших чинників були операції Національного банку на валютному ринку України. Як зазначає пресслужба регулятора, Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 549,1 млн та викупив до резервів $16,0 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в січні становив $2 533,1 млн, зменшившись на 29% порівняно з груднем.

Наступний фактор, що впливав на міжнародні резерви - надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

У пресслужбі регулятора зазначають, що на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $898,9 млн. З цієї суми:

$512,1 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$386,8 млн – позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $441,6 млн, з яких:

$368,5 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$69,6 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$3,5 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Також зазначається, що переоцінка фінансових інструментів призвела до зростання їх вартості на $86,3 млн.

У Нацбанку додали, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту. Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця.

Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 січня 2024 року досягли $40,51 млрд, таким чином збільшившись на 4,4% порівняно з листопадом. А станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України складали $38,97 млрд, що на 1,9% менше, ніж за попередній місяць.

Загалом упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%.