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Финансы
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Какие факторы будут влиять на валютный рынок в марте – оценки эксперта

На курс гривны в марте будут влиять много факторов. Источник: depositphoto
На курс гривны в марте будут влиять много факторов. Источник: depositphoto

В следующем месяце на валютный рынок будут влиять экономические и военно-психологические факторы, так что курсовая ситуация будет зависеть от их сочетания. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой.

Среди основных факторов банкир выделяет следующие:

  • Стратегия НБУ. Это не только действие режима управляемой гибкости, когда происходит свободное курсообразование на межбанке с мягким вмешательством регулятора для стабилизации спроса и предложения. Также будет происходить снятие ограничений по уплате валютных международных обязательств для бизнеса.

"На мой взгляд, тенденция к частым, но несущественным валютным изменениям продолжится. Наличный рынок по-прежнему будет формировать собственные курсы с учетом курсов межбанка, а разница между курсами покупки валюты на наличном рынке у разных финучреждений будет конкурентной (то есть минимальной). В общем, фактор регулятора, как и в предыдущие месяцы станет самым главным, базовым для валютного рынка", - говорит эксперт.

  • Международная макрофинансовая помощь. Дело в том, что грант от Японии на $4,7 млрд, транш от ЕС на 4,5 млрд €, ожидаемая помощь от США может существенно повлиять на уменьшение "разрыва" госбюджета между расходами и доходами, а затем экономика страны будет иметь деньги для развития, соответственно возникает предпосылка для крепкой гривны.

Напомним, в 2024 году потребность Украины во внешнем финансировании оценивается в $3 млрд.

  • Развитие экономики, экспорт. Макрофин закроет многие накопившиеся с начала года вопросы и создаст условия для развития экономики, в том числе малого и среднего бизнеса через реализацию государственных кредитных программ, таких как "5-7-9", "Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг 5-7 -9%" и т.д.

"Правительство страны уже анонсировало, что в 2024 году планирует расходы около 40 млрд грн на поддержку украинского бизнеса, и часть этих средств пойдет именно на реализацию государственных кредитных программ. Следует также сказать, что по обновленной статистике рост ВВП в январе составил более 3%, что является хорошим свидетельством развития экономики", - отмечает Лесовой.

Какие факторы психологически давят на курс

По мнению эксперта, сложным остается вопрос о блокаде западных границ, ведь со второй половины февраля протесты актуализировались с новой силой. Так что Тарас Лесовой говорит, что пока сложно прогнозировать, как и когда удастся преодолеть этот кризис.

"В то же время экспорт новым морским коридором" зерна, руды, металлопродукции и т.п. значительно возрос, что дает основания рассчитывать на получение значительной валютной выручки. Это важно, поскольку именно на его основе формируются международные валютные резервы", – говорит банкир.

Отдельная тема – это влияние войны на курс. Ситуация на фронте, противодействие вражеским атакам, а также получение военно-технической помощи косвенно могут оказывать влияние на валютный рынок, но только в сочетании с другими факторами.

"Это влияние может только усиливать или ослаблять настроения бизнеса и граждан по стабильности экономики", - говорит эксперт.

Также следует отметить такой фактор, как устойчивость общества к новым вызовам войны. Он косвенно влияет, но может побуждать рост спроса на валюту.

"Война истощает, поэтому крайне важно сохранять внутреннее единство, а власти вести открытый диалог с обществом. Этот фактор важен, однако, по моему убеждению, эмоция всегда имеет кратковременное влияние: как это было, например, в декабре прошлого года, немотивированный рост спроса не обрушил курс гривны. Конечно, регулятор приложил усилия, чтобы насытить спрос", - обращает внимание банкир.

В общем, после отмены ограничений на наличном рынке дефицита валюты нет, а значит возможный немотивированный "эмоциональный" рост спроса не будет угрожающим рынку.

Более того, как может меняться курс нацвалюты в марте, Delo.ua рассказывает в статье "Курс на март. Почему гривна может пережить шторм и штиль".

Автор:
Христина Коновалова