Девальвация снова отменяется? Каким будет валютный курс до конца февраля

На валютном рынке снова наступило временное затишье. Спрос на доллары и евро в феврале существенно снизился, поэтому курс "крутится" вблизи 38 грн/долл.

Вот уже в течение месяца наличный курс гривны к доллару находится в диапазоне 37,5-38,4 грн/долл. После ослабления национальной валюты, которое произошло в конце декабря 2023 года – начале января 2024 года, курс к февралю укрепился более чем на 1 гривну и перешел в боковой тренд.

По мнению экспертов, в ближайшие недели валютный рынок останется в таком же неторопливом движении с небольшими колебаниями в пределах 20-30 коп.

Тональность курса будут задавать соотношение спроса и предложения (пока что перевес в пользу спроса), напряженность на границе между Украиной и соседними странами ЕС, а также дальнейшие шаги НБУ в сторону валютной либерализации.

Средневзвешенный наличный курс в январе-феврале, UAH/USD

По данным НБУ

Продавцы продолжают оттеснять покупателей

Спрос на валюту в феврале по сравнению с январем стал ощутимо ниже. Именно спрос является одним из основных индикаторов, которые сейчас определяют стабильность рынка.

Как рассказывает экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, с приходом февраля объем покупки валюты населением сократился почти на 10%.

В течение 5-8 февраля чистая покупка наличной валюты населением составила 161 млн долл., в то время как неделей ранее население приобрело 175 млн долл. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

В определенной мере это связано с тем, что спрос с наличного отчасти перешел на безналичный рынок. Рост курса в январе подстегнул украинцев более активно покупать валюту с последующим размещением на конвертационных депозитах. Это можно считать своеобразной попыткой застраховать сбережения от возможной девальвации. Например, за январь физлица купили безналичной валюты вдвое больше, чем продали.

На межбанковском рынке тоже наблюдается смещение баланса в сторону предложения. По данным Национального банка, среднедневной объем продажи валюты на межбанке в первой половине февраля составил 234 млн долл., объем покупки – 212 млн долл.

Такая ситуация действует в пользу укрепления официального курса: он держится ниже уровня 38 грн/долл. Кроме того, Нацбанк стал тратить значительно меньше золотовалютных резервов на поддержку курса. В январе объем интервенций достигал 700-800 млн долл. в неделю, в феврале еженедельные интервенции сократились до 200-300 млн долл.

Объем интервенций НБУ в январе-феврале

Период Интервенции (продажа), млн долл. 01.01-05.01.24 789,50 08.01-12.01.24 673,62 15.01-19.01.24 531,00 22.01-26.01.24 421,30 29.01-02.02.24 239,00 05.02-09.02.24 201,20 12.02-16.02.24 322,60

Данные НБУ

Поводов волноваться за гривну пока что нет

До конца февраля на валютном рынке не должно быть серьезных потрясений. Есть несколько факторов, которые позволяют сделать оптимистичный прогноз и говорить о том, что девальвация в ближайшее время не грозит.

Во-первых, упомянутое уже соотношение спроса и предложения. Пока продавцов на рынке больше, чем покупателей, а население не "пылесосит" обменные пункты, рынок будет в равновесии. Хотя одним из рисков для курса именно со стороны населения аналитики называют мобилизационный законопроект № 10449, принятие которого может спровоцировать панический спрос на валюту.

"Опрошенные нами операторы рынка указывают на риски перевода сбережений с банковских счетов в наличную валюту после принятия 7 февраля в первом чтении законопроекта об усилении мобилизации", – уточняет Григорий Кукуруза.

Во-вторых, рынок по-прежнему находится под влиянием ситуации с внешней торговлей. С одной стороны, результаты 2023 года не очень позитивные: экспорт товаров из Украины упал более чем на 18% до 36 млрд дол. С другой стороны, изменчивая обстановка на украинско-польской границе ("качели" с блокировкой грузов и протестами продолжаются) влияет по большей степени на импорт. Его объемы сокращаются, вследствие чего уменьшается вымывание валюты из экономики.

В-третьих, как и ранее сохраняется контроль за рынком со стороны Нацбанка , который может "двигать" курс в обе стороны. Учитывая текущие реалии, НБУ сейчас явно склонен поддерживать стабильность гривны. Поэтому переживать за то, что курс в горизонте недели-двух уйдет далеко за пределы 38 грн/долл., не стоит.