Девальвація знову скасовується? Яким буде валютний курс до кінця лютого

На валютному ринку знову настало тимчасове затишшя. Попит на долари та євро у лютому суттєво знизився, тому курс "крутиться" близько 38 грн/дол.

Вже протягом місяця готівковий курс гривні до долара знаходиться у діапазоні 37,5-38,4 грн/дол. Після ослаблення національної валюти, яке відбулося наприкінці грудня 2023 року – на початку січня 2024 року, курс до лютого зміцнився більш ніж на 1 гривню та перейшов у бічний тренд.

На думку експертів, найближчими тижнями валютний ринок залишиться в такому ж неквапливому русі з невеликими коливаннями в межах 20-30 коп.

Тональність курсу задаватиме співвідношення попиту та пропозиції (поки що перевага на користь попиту), напруженість на кордоні між Україною та сусідніми країнами ЄС, а також подальші кроки НБУ у бік валютної лібералізації.

Середньозважений готівковий курс у січні-лютому, UAH/USD

За даними НБУ

Продавці продовжують відтісняти покупців

Попит на валюту в лютому порівняно із січнем став відчутно нижчим. Саме попит є одним із основних індикаторів, які зараз визначають стабільність ринку.

Як розповідає економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, з настанням лютого обсяг купівлі валюти населенням скоротився майже на 10%.

Протягом 5-8 лютого чиста купівля готівкової валюти населенням склала 161 млн дол., тоді як тижнем раніше населення придбало 175 млн дол. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Певною мірою це пов'язано з тим, що попит з готівкового частково перейшов на безготівковий ринок. Зростання курсу в січні спонукало українців активніше купувати валюту з подальшим розміщенням на конвертаційних депозитах. Це можна вважати своєрідною спробою застрахувати заощадження від можливої девальвації. Наприклад, за січень фізособи купили безготівкової валюти вдвічі більше, ніж продали.

На міжбанківському ринку також спостерігається зрушення балансу у бік пропозиції. За даними Національного банку, середньоденний обсяг продажу валюти на міжбанку в першій половині лютого становив 234 млн дол., обсяг купівлі – 212 млн дол.

Така ситуація діє на користь зміцнення офіційного курсу: він тримається нижче за рівень 38 грн/дол. Крім того, Нацбанк почав витрачати значно менше золотовалютних резервів на підтримку курсу. У січні обсяг інтервенцій сягав 700-800 млн дол. на тиждень, у лютому щотижневі інтервенції скоротилися до 200-300 млн дол.

Обсяг інтервенцій НБУ у січні-лютому

Період Інтервенції (продаж), млн дол. 01.01-05.01.24 789,50 08.01-12.01.24 673,62 15.01-19.01.24 531,00 22.01-26.01.24 421,30 29.01-02.02.24 239,00 05.02-09.02.24 201,20 12.02-16.02.24 322,60

Дані НБУ

Підстав хвилюватися за гривню поки що немає

До кінця лютого на валютному ринку не має бути серйозних потрясінь. Є кілька факторів, які дозволяють зробити оптимістичний прогноз та говорити про те, що девальвація найближчим часом не загрожує.

По-перше, згадане вже співвідношення попиту та пропозиції. Поки продавців на ринку більше, ніж покупців, а населення не "пилососить" обмінні пункти, ринок буде у рівновазі. Хоча одним із ризиків для курсу саме з боку населення аналітики називають мобілізаційний законопроект №10449, ухвалення якого може спровокувати панічний попит на валюту.

"Опитані нами оператори ринку вказують на ризики переведення заощаджень із банківських рахунків у готівкову валюту після ухвалення 7 лютого у першому читанні законопроекту про посилення мобілізації", – уточнює Григорій Кукуруза.

По-друге, ринок, як і раніше, перебуває під впливом ситуації із зовнішньою торгівлею. З одного боку, результати 2023 року не дуже позитивні: експорт товарів з України впав більш ніж на 18% до 36 млрд дол. З іншого боку, мінлива обстановка на українсько-польському кордоні ("гойдалки" з блокуванням вантажів і протестами продовжуються) впливає переважно на імпорт. Його обсяги скорочуються, внаслідок чого зменшується вимивання валюти з економіки. Для курсу це позитив.

По-третє, все ще зберігається контроль за ринком з боку Нацбанку, який може "рухати" курс в обидві сторони. З огляду на поточні реалії, НБУ зараз явно більш схильний підтримувати стабільність гривні. Тому перейматися тим, що курс у горизонті тижня-двох піде далеко за межі 38 грн/дол., не варто.