Курс залишається близько 38 грн/дол. Що впливатиме на валютний ринок у лютому

Валютний курс стабілізувався і з кінця січня не виходить далеко за позначку 38 грн/дол. У лютому на ринку очікується стабільність, яка буде підкріплена очікуваним розблокуванням фінансування України та покращенням ситуації у зовнішній торгівлі.

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Протягом третьої декади січня готівковий курс на валютному тримався у досить вузькому діапазоні 37,6-38,2 грн/дол. На міжбанку ситуація була схожою. Лише верхня межа курсу була трохи нижчою, близько 37,9 грн/дол.

Експерти вважають, що лютий пройде без різких коливань. На користь більшої, ніж у січні, стабільності гривні зіграють хороші новини з Євросоюзу щодо виділення коштів Україні та нарощування обсягів експорту.

Позитивні сигнали для гривні

Валютний ринок увійшов до останнього місяця зими зі зміцненням гривні. Попит на валюту наприкінці січня знизився (якщо порівнювати з груднем 2023 року та початком 2024 року), більш-менш прояснилася ситуація з українським експортом. Крім того, НБУ за рахунок своїх інтервенцій не дозволив офіційному курсу у січні піти далеко за межі 38 грн/дол.

Хоча порівняно з груднем сума інтервенцій Нацбанку (продаж валюти) у січні скоротилася на 1 млрд дол. до 2,6 млрд дол. Це свідчить на користь того факту, що ринок привчається до самобалансування та руху в обидві сторони.

Валютні інтервенції НБУ

"Сезонно для валютного ринку лютий відносно спокійний місяць, з домінуючим укріпленням гривні до долара. Чи буде цей лютий позитивним для гривні – побачимо", – коментує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

З одного боку, сформувалися певні передумови для зміцнення гривні або як мінімум для стабілізації курсу.

1 лютого глава Ради Європи Шарль Мішель заявив, що 27 країн Євросоюзу домовилися про надання Україні фінансування у розмірі 50 млрд євро. Ця сума розрахована на 4 роки.

Ще одним важливим фактором (підтримки гривні – ред.) є нарощування експорту. На тлі розблокованих кордонів експортні надходження можуть значно зрости. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

За даними "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ), у січні агроекспорт з України склав 7,7 млн тон, що практично стільки ж, скільки і в грудні 2023 року.

"Це всього лише на 0,3% нижче за аналогічний показник попереднього місяця. І обов'язково потрібно врахувати, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон, а певна кількість транспорту стоїть у чергах на виїзд", – уточнює у своєму повідомленні УКАБ.

ЄС дав "добро". Тепер слово за США

Негативним фактором впливу на валютний ринок, як і раніше, є невизначеність з боку США щодо виділення коштів Україні. Фінансування від ЄС – це, безумовно, важливо. Але європейських грошей все одно не вистачить, аби перекрити дефіцит українського держбюджету.

"Потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік оцінюється на рівні 37 млрд дол. Тобто, незважаючи на позитивне і довгоочікуване рішення ЄС, Україна все ж таки вимагатиме щомісяця орієнтовно до 3 млрд дол.", – пояснює Тарас Лєсовий.

До того ж перший транш від Євросоюзу у розмірі 4,5 млрд євро надійде лише у березні. А до цього моменту потрібно знайти резерви для того, щоб закрити першочергові бюджетні потреби.

Також, незважаючи на перспективи зростання експорту, торговельний баланс України залишається стійко негативним. За даними Державної митної служби, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у 2023 році становив 27,3 млрд дол. проти 15,3 млрд дол. у 2022 році.

Потреба в інтервенціях НБУ зберігатиметься на високому рівні. Але Нацбанк, ймовірно, не йтиме на зміцнення гривні нижче досягнутих у січні рівнів, оскільки ослаблення гривні дозволяє збільшити митні надходження та стабілізувати імпорт. Не знизити, але стабілізувати. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

З урахуванням усіх цих факторів, слід очікувати на збереження курсу в лютому в межах 37,5-38 грн/дол., або близько того.

"Рухи курсу не будуть "шоковими". На міжбанку зміни "умістяться" у 0,2 грн, а на готівковому ринку – до 0,3-0,5 грн. При цьому різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку залишиться мінімальною – до 0,1 грн, а на готівковому – від 0,5 грн у комбанках та до 1 грн в обмінниках", – прогнозує Тарас Лєсовий.