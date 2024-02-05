Курс остается вблизи 38 грн/долл. Что будет влиять на валютный рынок в феврале

Валютный курс стабилизировался и с конца января не выходит далеко за отметку в 38 грн/долл. В феврале на рынке ожидается стабильность, которая будет подкреплена ожидаемым разблокированием финансирования Украины и улучшением ситуации во внешней торговле.

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В течение третьей декады января наличный курс на валютном держался в довольно узком диапазоне 37,6-38,2 грн/долл. На межбанке ситуация была похожей. Только верхняя граница курса была чуть ниже, около 37,9 грн/долл.

Эксперты считают, что февраль пройдет без резких колебаний. В пользу большей, чем в январе, стабильности гривны сыграют хорошие новости из Евросоюза о выделении средств Украине и наращивание объемов экспорта.

Положительные сигналы для гривны

Валютный рынок вошел в последний месяц зимы с укреплением гривны. Спрос на валюту к концу января снизился (если сравнивать с декабрем 2023 года и началом 2024 года), более-менее прояснилась ситуация с украинским экспортом. Кроме того, НБУ за счет своих интервенций не позволил официальному курсу в январе уйти далеко за пределы 38 грн/долл.

Хотя по сравнению с декабрем сумма интервенций Нацбанка (продажа валюты) в январе сократилась на 1 млрд долл. до 2,6 млрд долл. Это свидетельствует в пользу того факта, что рынок приучается к самобалансировке и к движению в обе стороны.

Валютные интервенции НБУ

"Сезонно для валютного рынка февраль относительно спокойный месяц, с доминирующим укреплением гривны к доллару. Будет ли этот февраль позитивным для гривны – посмотрим", – комментирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

С одной стороны, сформировались определенные предпосылки для укрепления гривны или, как минимум, для стабилизации курса.

1 февраля глава Совета Европы Шарль Мишель заявил, что 27 стран Евросоюза договорились о выделении Украине финансирования в размере 50 млрд евро. Эта сумма рассчитана на 4 года.

Еще одним важным фактором (поддержки гривны – ред.) является наращивание экспорта. На фоне разблокированных границ экспортные поступления могут значительно возрасти. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

По данным "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), в январе агроэкспорт из Украины составил 7,7 млн тонн, что практически столько же, сколько и в декабре 2023 года.

"Это всего лишь на 0,3% ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. И обязательно нужно учесть, что не вся продукция успела физически пересечь границу, а определенное количество транспорта стоит в очередях на выезд", – уточняет в своем сообщении УКАБ.

ЕС дал "добро". Теперь слово за США

Негативным фактором влияния на валютный рынок по-прежнему является неопределенность со стороны США по вопросу выделения средств Украине. Финансирование от ЕС – это, безусловно, важно. Но европейских денег все равно не хватит для того, чтобы перекрыть дефицит украинского госбюджета.

"Потребность во внешнем финансировании на 2024 год оценивается на уровне 37 млрд долл. То есть, несмотря на положительное и долгожданное решение ЕС, Украина все же потребует ежемесячно ориентировочно до 3 млрд долл.", – объясняет Тарас Лесовой.

К тому же первый транш от Евросоюза в размере 4,5 млрд евро поступит лишь в марте. А до этого момента нужно изыскать резервы для того, чтобы закрыть первоочередные бюджетные потребности.

Также, несмотря на перспективы роста экспорта, торговый баланс Украины остается устойчиво отрицательным. По данным Государственной таможенной службы, дефицит внешней торговли товарами в 2023 году составил 27,3 млрд долл. против 15,3 млрд долл. в 2022 году.

Потребность в интервенциях НБУ будет сохранятся на высоком уровне. Но Нацбанк, вероятно, не будет идти на укрепление гривны ниже достигнутых в январе уровней, поскольку ослабление гривны позволяет увеличить таможенные поступления и стабилизировать импорт. Не снизить, но стабилизировать. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

С учетом всех этих факторов, следует ожидать сохранение курса в феврале в границах 37,5-38 грн/долл., или около того.

"Движения курса не будут «шокирующими". На межбанке изменения уместятся в 0,2 грн, а на наличном рынке – до 0,3-0,5 грн. При этом разница между курсами покупки и продажи на межбанке останется минимальной – максимально до 0,1 грн, а на наличном – от 0,5 грн в комбанках и до 1 грн в обменниках», – прогнозирует Тарас Лесовой.