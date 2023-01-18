Зерно, топливо и товары для армии. Как внешняя торговля пережила 2022 год

Внешнеторговый товарооборот Украины в 2022 году упал на 30%. Сильнее всего сократился экспорт продукции металлургической и химической промышленности. В импорте ключевыми позициями остаются топливо, различное оборудование, а также транспортные средства.

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По предварительным оценкам, экспорт украинской продукции в денежном эквиваленте в течение 2022 года упал по сравнению с 2021 годом более чем на 35%. Импорт сократился приблизительно на 25%. Помимо этого, изменилась структура внешней торговли. В зарубежных поставках еще больше выросла доля продукции сельского хозяйства на фоне падения экспорта металлов. А в импорте превалирует топливо, различное оборудование и транспортные средства, которые предназначены в том числе для нужд оборонного комплекса.

Какой была динамика экспорта-импорта в 2022 году

На момент публикации материала ни Госслужба статистики, ни Государственная таможенная служба еще не подвели итоги по внешней торговле Украины за 2022 год. Тем не менее, оценки Министерства экономики и данные за 11 месяцев дают возможность проанализировать, что произошло с экспортом-импортом за весь ушедший год.

Как сообщила 11 января первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, товарный экспорт из Украины в страны Евросоюза за 2022 год вырос на 4,2% и составил около 28 млрд долл. Поскольку доля ЕС в структуре внешней торговли находится на уровне порядка 63%, путем экстраполяции можно подсчитать, что совокупный экспорт составил около 44,4 млрд долл., что на 35% меньше, чем за 2021 год. Эту цифру подтверждает и тот факт, что за 11 месяцев 2022 года экспорт в годовом выражении сократился на 33%. То есть, тенденция явно прослеживается. Что касается импорта, то за январь-ноябрь 2022 года год к году его объем упал на 24% до 49,5 млрд долл . Соответственно, перенос такой разницы на все 12 месяцев 2022 года дает результат по импорту в сумме около 55-56 млрд долл.

Эти прогнозы с минимальной погрешностью совпадают с расчетами Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, которое обнародовало свои оценки внешней торговли в 2022 году. По данным министерства, Украина за год экспортировала почти 99,8 млн тонн товаров и импортировала – более 30,34 млн. тонн товаров. Стоимость всего экспорта составила порядка 44,2 млрд долл., а импорта – почти 54,5 млрд долл.

Совокупный внешнеторговый оборот за 2022 год достиг 99 млрд долл., а отрицательное сальдо внешней торговли – 10,3 млрд долл. В 2021 году эти показатели составили 141,4 млрд долл. и "минус" 5,2 млрд долл. соответственно.

Ежемесячное сальдо внешней торговли в 2021-2022 годах, млн долл.

Данные Госстата

Что повлияло на внешнюю торговлю в 2022 году

Очевидно, что главным отрицательным фактором, который существенно скорректировал объемы экспорта и импорта, стала война. Масштабные боевые действия спровоцировали разрушение предприятий и повреждение производственных мощностей, нарушение логистических цепочек, привели к оттоку платежеспособного населения из Украины и к падению потребительского спроса в целом.

С одной стороны, объем выпуска товаров упал, а экспортировать их стало сложнее. Тот же "зерновой коридор" начал функционировать только летом 2022 года. С другой – из-за девальвации гривны и сокращения потребления внутри страны уменьшился и объем импорта.

В то же время, Минэкономики указывает на то, что в целом ситуация во внешней торговле оказалась не такой катастрофичной, как могла бы быть. После первых месяцев войны товарооборот удалось выровнять и остановить его падение благодаря:

мерам по поддержке украинской экономики в целом и экспорта в частности. Это либерализация налогообложения, дерегуляция, поддержка производителей, страхование экспорта; мерам, принятым Украиной совместно с зарубежными партнерами или странами-партнерами в одностороннем порядке. Речь идет, в частности, об открытии европейских рынков для украинских товаров в рамках временной, сроком на год, либерализации торговли, она же – так называемый экономический "безвиз".



С кем Украина торгует активнее всего

В течение 2022 года в структуре торговых партнеров нашей страны тоже произошли изменения. В начале 2022 года главными покупателями украинской продукции были страны ЕС, СНГ, а еще 50% приходилось на другие государства, в число которых входят США, страны Азии и Африки. К концу года доля Евросоюза в экспорте выросла в 1,6 раза, доля стран СНГ упала вдвое, а доля остальных партнеров сократилась более чем на треть.

На начало 2022 года основными партнерами, которые поставляли в Украину импорт, были Евросоюз, государства СНГ и остальные страны, не входящие в эту группу. К концу 2022 года превалирующую долю в импорте занял ЕС, доля СНГ уменьшилась более чем в 2 раза, доля стран Азии, Африки, США и других не изменилась.

Изменение географической структуры внешней торговли Украины

Данные Гостаможни

Согласно данным портала "Дія.Бізнес", по итогам 11 месяцев 2022 года крупнейшими торговыми партнерами Украины по экспорту были (ниже указаны страны и их доля в общем объеме экспорта):

Польша – 15,2%

Румыния – 8,6%



Турция – 6,6%



Китай – 5,4%



Германия – 5,2%



Что продает Украина за границу и что покупает у стран-партнеров

Фундаментом украинского экспорта по-прежнему остается сельское хозяйство. Это продукция растениеводства (преимущественно зерно и растительные масла), продукция животноводства (птица, живой скот и мясо) и готовые продукты питания. Немалую долю все еще занимает металлургия. Но ее объемы в экспорте в 2022 году по сравнению с 2021 годом упали втрое. Вдвое сократился экспорт продукции химической промышленности и на 28% упали поставки машин (не транспортных средств) и оборудования.

ТОП-10 позиций украинского экспорта за 11 месяцев 2022 года, млн долл.

Данные Госстата

В импорте лидирующее место, как и ранее, удерживает топливо всех видов. С той лишь разницей, что география его поставок изменилась. Раньше большую часть Украина закупала в России и Беларуси, а еще до 40% потребностей рынка покрывало внутреннее производство бензина и дизеля. Сейчас практически все топливо мы приобретаем в странах Западной Европы, в Турции, в Индии в том числе. В связи с сокращением потребления топлива, его импорт в денежном эквиваленте просел на 10%.

Почти на 40% упали импортные поставки машин и различного оборудования, на 34% – закупки продукции химической промышленности (прежде всего, это касается удобрений). В то же время, импорт текстильной продукции практически не изменился, на существенном уровне держатся поставки в Украину транспортных средств, летательных аппаратов. Это можно объяснить тем, что большой объем подобной продукции ввозится для того, чтобы закрыть потребности армии. Начиная с военной формы и заканчивая автомобилями, которые отправляются на фронт.

Кроме того, Украина импортирует продукты питания, хотя в 2022 году их закупки упали на 28% (еще одно доказательство того, что потребление сократилось) и металлургическую продукцию, в объеме которой около трети занимают черные металлы.

ТОП-10 позиций украинского импорта за 11 месяцев 2022 года, млн долл.

Данные Госстата

Перспективы для внешней торговли Украины на 2023 год

Минэкономики рассчитывает, что экспорт товаров и услуг в 2023 году вырастет на 7,2% . Эти прогнозы основаны на текущей ситуации в промышленности и учитывают доступ к трем портам в Черном море, которые разблокированы для экспорта продукции АПК.

Мы настроены активно продвигать украинский экспорт на внешние рынки, работать на уменьшение барьеров для украинских товаров и услуг путем поддержки экспорта через развитие инструментов кредитования, страхования и перестрахования экспорта. Юлия Свириденко первый вице-премьер-министр – министр экономики

Есть предпосылки и для увеличения импорта. Как на фоне постепенного восстановления потребительского спроса, так и благодаря выравниванию логистики. По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, объем импорта в 2022 году начал стремительно расти еще в марте. А к началу 2023 года удалось вернуться к объему международных автомобильных грузовых перевозок, которые Украина имела до полномасштабного вторжения.

Глава парламентского комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил в комментарии delo.ua, что в течение 2023 года будет проведена серьезная работа по реформированию и кадровой перезагрузке Государственной таможенной службы, что даст возможность решить проблему контрабанды. "Это, в свою очередь, положительно повлияет на объемы легального импорта и на те суммы, которые получает от таможни госбюджет", – уточнил Гетманцев.

Впрочем, есть и более пессимистичные прогнозы. Согласно отчету Ukraine Economic Outlook за декабрь 2022 года, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2023 года вырастет почти вдвое до 12,7 млрд долл . Это произойдет из-за сокращения экспорта и одновременного увеличения импорта.

В течение 2023 года на экспорт будет давить сокращение урожая в связи с оккупацией значительной площади сельхозугодий и падение объемов производства металлургической продукции из-за разрушения предприятий. В то же время, рост импорта будет происходить на фоне расширения поставок потребительских товаров в виду увеличения спроса. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook