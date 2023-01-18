Зерно, паливо та товари для армії. Як зовнішня торгівля пережила 2022 рік

Зовнішньоторговельний товарообіг України у 2022 році впав на 30%. Найбільше скоротився експорт продукції металургійної та хімічної промисловості. В імпорті ключовими позиціями залишаються паливо, різне обладнання та транспортні засоби.

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За попередніми оцінками, експорт української продукції у грошовому еквіваленті протягом 2022 року впав у порівнянні з 2021 роком на понад 35%. Імпорт скоротився приблизно на 25%. Крім того, змінилася структура зовнішньої торгівлі. У експорті ще більше зросла частка продукції сільського господарства на тлі падіння поставок металів. А в імпорті превалює паливо, різне обладнання та транспортні засоби, які призначені, зокрема, для потреб оборонного комплексу.

Якою була динаміка експорту-імпорту у 2022 році

На момент публікації матеріалу ні Держслужба статистики, ні Державна митна служба ще не підбили підсумки зовнішньої торгівлі України за 2022 рік. Проте оцінки Міністерства економіки та дані за 11 місяців дають можливість проаналізувати, що сталося з експортом-імпортом за весь рік, що минув.

Як повідомила 11 січня перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, товарний експорт з України до країн Євросоюзу за 2022 рік зріс на 4,2% і становив близько 28 млрд дол. Оскільки частка ЄС у структурі зовнішньої торгівлі перебуває на рівні десь 63%, методом екстраполяції можна підрахувати, що сукупний експорт становив близько 44,4 млрд дол., що на 35% менше, ніж за 2021 рік. Цю цифру підтверджує і той факт, що за 11 місяців 2022 року експорт у річному вираженні скоротився на 33%. Тобто тенденція явно простежується. Що стосується імпорту, то за січень-листопад 2022 року рік до року його обсяг впав на 24% до 49,5 млрд дол. . Відповідно, перенесення такої різниці на всі 12 місяців 2022 року дає результат імпорту в сумі близько 55-56 млрд дол.

Ці прогнози з мінімальною похибкою співпадають із розрахунками Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, яке оприлюднило свої оцінки зовнішньої торгівлі у 2022 році. За даними міністерства, Україна за рік експортувала майже 99,8 млн. тонн товарів та імпортувала – понад 30,34 млн. тонн товарів. Вартість всього експорту склала близько 44,2 млрд дол., а імпорту – майже 54,5 млрд дол.

Сукупний зовнішньоторговельний оборот за 2022 рік досяг 99 млрд дол., а негативне сальдо зовнішньої торгівлі – 10,3 млрд дол. У 2021 році ці показники склали 141,4 млрд дол. та "мінус" 5,2 млрд дол. відповідно.

Щомісячне сальдо зовнішньої торгівлі у 2021-2022 роках, млн дол.

Дані Держстату

Що вплинуло на зовнішню торгівлю у 2022 році

Очевидно, що головним негативним фактором, який суттєво скоригував обсяги експорту та імпорту, стала війна. Масштабні бойові дії спровокували руйнування підприємств та пошкодження виробничих потужностей, порушення логістичних ланцюжків, призвели до відтоку платоспроможного населення з України та падіння споживчого попиту загалом.

З одного боку, обсяг випуску товарів впав, а експортувати їх стало складніше. Той самий "зерновий коридор" почав функціонувати лише влітку 2022 року. З іншого боку, через девальвацію гривні та скорочення споживання всередині країни зменшився і обсяг імпорту.

Водночас, Мінекономіки вказує на те, що загалом ситуація у зовнішній торгівлі виявилася не такою катастрофічною, якою могла би бути. Після перших місяців війни товарообіг вдалося вирівняти та зупинити його падіння завдяки:

заходам щодо підтримки української економіки в цілому та експорту зокрема. Це лібералізація оподаткування, дерегулювання, підтримка виробників, страхування експорту; заходам, що вжиті Україною спільно із закордонними партнерами або країнами-партнерами в односторонньому порядку. Йдеться, зокрема, про відкриття європейських ринків для українських товарів у рамках тимчасової терміном на рік лібералізації торгівлі, вона ж – так званий економічний "безвіз".



З ким Україна торгує найактивніше

Протягом 2022 року у структурі торгових партнерів нашої країни також відбулися зміни. На початку 2022 року головними покупцями української продукції були країни ЄС, СНД, а ще 50% припадало на інші держави, до яких входять США, країни Азії та Африки. До кінця року частка Євросоюзу в експорті зросла в 1,6 рази, частка країн СНД впала вдвічі, а частка решти партнерів скоротилася більш як на третину.

На початок 2022 року основними партнерами, які постачали в Україну імпорт, були Євросоюз, держави СНД та інші країни, які не входять до цієї групи. До кінця 2022 року переважну частку в імпорті зайняв ЄС, частка СНД зменшилася більш ніж у 2 рази, частка Азії, Африки, США та інших країн не змінилася.

Зміна географічної структури зовнішньої торгівлі України

Дані Держмитниці

Згідно з даними порталу "Дія.Бізнес", за підсумками 11 місяців 2022 року найбільшими торговими партнерами України з експорту були (нижче вказані країни та їх частка у загальному обсязі експорту):

Польща – 15,2%

Румунія – 8,6%



Туреччина – 6,6%



Китай – 5,4%



Німеччина – 5,2%



Що продає Україна за кордон та що купує у країн-партнерів

Фундаментом українського експорту, як і раніше, залишається сільське господарство. Це продукція рослинництва (переважно зерно та рослинні олії), продукція тваринництва (птахи, жива худоба та м'ясо) та готові продукти харчування. Чималу частку все ще займає металургія. Але її обсяги в експорті 2022 року порівняно з 2021 роком впали втричі. Вдвічі скоротився експорт продукції хімічної промисловості та на 28% впало постачання машин (не транспортних засобів) та обладнання.

ТОП-10 позицій українського експорту за 11 місяців 2022 року, млн дол.

Дані Держстату

В імпорті лідируюче місце, як і раніше, утримує паливо всіх видів. З тією різницею, що географія його поставок змінилася. Раніше більшу частину України закуповувала у Росії та Білорусі, а ще до 40% потреб ринку покривало внутрішнє виробництво бензину та дизеля. Зараз практично все паливо ми купуємо в країнах Західної Європи, Туреччини, в Індії в тому числі. У зв'язку із скороченням споживання палива, його імпорт у грошовому еквіваленті просів на 10%.

Майже на 40% впали імпортні поставки машин та різного обладнання, на 34% – закупівля продукції хімічної промисловості (передусім це стосується добрив). Водночас, імпорт текстильної продукції практично не змінився, на суттєвому рівні тримаються поставки в Україну транспортних засобів, літальних апаратів. Це можна пояснити тим, що великий обсяг подібної продукції ввозиться для того, щоби закрити потреби армії. Починаючи з військової форми та закінчуючи автомобілями, які вирушають на фронт.

Крім того, Україна імпортує продукти харчування, хоча 2022 року їх закупівлі впали на 28% (ще один доказ того, що споживання скоротилося) та металургійну продукцію, в обсязі якої близько третини займають чорні метали.

ТОП-10 позицій українського імпорту за 11 місяців 2022 року, млн дол.

Дані Держстату

Перспективи для зовнішньої торгівлі України на 2023 рік

Мінекономіки розраховує, що експорт товарів та послуг у 2023 році зросте на 7,2% . Ці прогнози ґрунтуються на поточній ситуації в промисловості та враховують доступ до трьох портів у Чорному морі, які розблоковані для експорту продукції АПК.

Ми налаштовані активно просувати український експорт на зовнішні ринки, працювати на зменшення бар'єрів для українських товарів та послуг шляхом підтримки експорту через розвиток інструментів кредитування, страхування та перестрахування експорту. Юлія Свириденко перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки

Існують передумови для збільшення імпорту. Як на тлі поступового відновлення споживчого попиту, і завдяки вирівнюванню логістики. За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, обсяг імпорту у 2022 році почав стрімко зростати ще у березні. А на початок 2023 року вдалося повернутися до обсягу міжнародних автомобільних вантажних перевезень, які Україна мала до повномасштабного вторгнення.

Голова парламентського комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у коментарі delo.ua, що протягом 2023 року буде проведено серйозну роботу з реформування та кадрового перезавантаження Державної митної служби, що дасть змогу вирішити проблему контрабанди. "Це, у свою чергу, позитивно вплине на обсяги легального імпорту та на ті суми, які одержує від митниці держбюджет", – уточнив Гетманцев.

Втім, є й песимістичніші прогнози. Згідно зі звітом Ukraine Economic Outlook за грудень 2022 року, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2023 року зросте майже вдвічі до 12,7 млрд дол. . Це станеться через скорочення експорту та одночасного збільшення імпорту.

Протягом 2023 року на експорт тиснутиме скорочення врожаю у зв'язку з окупацією значної площі сільгоспугідь та падіння обсягів виробництва металургійної продукції через руйнування підприємств. У той же час зростання імпорту відбуватиметься на тлі розширення поставок споживчих товарів через збільшення попиту. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook