Украина экспортировала товаров более чем на $44 млрд за 2022 год: что продавали и кому

Украина в 2022 году экспортировала товаров на 44,1 млрд долларов, что на 35% меньше, чем в 2021 году. Объемы украинского экспорта почти достигли 100 млн тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что это первый год, когда физические объемы экспорта так важны – из-за войны и блокады портов на первый план в торговле вышла логистика.

В ведомстве отмечают, что стоимость экспорта в 2022 году на 35% меньше, чем в 2021, а физические объемы сократились на 38,4%, но такие результаты, как для условий военного времени – положительные.

"Украинский бизнес экспортировал товаров на 44,1 млрд долларов США и весом 99,8 млн тонн (из которых 16,3 млн тонн – через зерновой коридор). В условиях войны – это подвиг", – подчеркнула Юлия Свириденко, первый вице-премьер -министр – министр экономики Украины.

По ее словам, пока все цифры являются оперативной статистикой. Уточненные данные будут обнародованы 15 февраля. Тогда же ожидается информация о международной торговле услугами.

По предварительным данным, лидером по деньгам (и по объему) является кукуруза. Экспорт этой товарной группы составил 24,99 млн. тонн, стоимостью 5,94 млрд. долларов. Хоть и на 1%, но это больше, чем в 2021 году. Что на фоне всех показателей является сенсацией.

Масло подсолнечное занимает второе место по стоимости экспорта: 5,46 млрд долларов. Сокращение по сравнению с 2021 годом в деньгах –14,4%, а в объемах –16,3% (4,29 млн тонн).

В то же время нужно принять во внимание, что в ТОП-10 пробились семена подсолнечника. Украина экспортировала 2,7 млн. тонн этой продукции стоимостью 1,255 млрд. долларов. Это в 33 (тридцать три) раза больше, чем в прошлом году.

"Это тот объем, который не смогли переработать маслоэкстракционные заводы. Надеюсь, что в 2023 году у нас будет обратный переток, когда экспорт семян уменьшится и пропорционально увеличится экспорт масла", - говорит заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Железная руда хоть и осталась в топе с экспортом 23,9 млн. тонн на сумму 2,9 млрд. долларов, но при этом имеем -45,9% в объемах и -57,8% в стоимости. Причина – морские порты для руды и других промышленных товаров и дальше закрыты, к тому же цены и спрос сокращаются из-за опасений рецессии.

Пшеницы Украина экспортировала 11,2 млн. тонн за прошлый календарный год на 2,6 млрд. долларов. Только в сентябре Украина вышла на объем экспорта более 1 млн тонн. Потому и имеем сокращение по сравнению с прошлым годом на 44,1% в объеме и 44,7% в деньгах.

3,12 млн. тонн рапса принесли Украине 1,54 млрд. долларов поступлений. В объеме это больше на 17%, но в деньгах –8,6%.

Один из традиционных лидеров промышленного экспорта – провода изолированные – принес 1,32 млрд долларов. Это на 16,4% меньше, чем в 2021 году, что связано также и с сокращением объема экспорта на 13,6% (65,9 тысячи тонн).

Следующие в рейтинге – полуфабрикаты из стали и горячекатаный прокат – освещают всю трагедию украинской металлургии. Падение в объемах за год –72%. Общий объем экспорта полуфабрикатов 1,9 млн тонн стоимостью 1,1 млрд, а горячекатаного проката 1,3 млн тонн стоимостью 1 млрд долларов. Но еще ярче, если сравнить показатели за январь и декабрь. В январе 404 тысячи тонн, в декабре – 31 тысяча тонн.

Соя стала редким случаем существенного роста, несмотря на войну. Физический объем ее экспорта увеличился на 81,6% и составил 1,99 млн. тонн. Стоимость: 862 млн долларов, это на 42% больше, чем в прошлом году.

Мяса птицы Украина экспортировала на 10% меньше – 413 тысяч тонн, но это принесло на 19% больше выручки – 852 млн. долларов.

Географически 63% отечественного экспорта пришлось на ЕС (27,9 млрд долларов). Среди государств-членов ЕС больше всего экспорт направлялся в Польшу (6,6 млрд долларов), Румынию (3,8 млрд долларов), Венгрию (2,27 млрд долларов), Германию (2,23 млрд долларов), Италию (1,5 млрд долларов) и Испанию (1,5 млрд долларов).

За пределами ЕС крупнейшим рынком экспорта стала Турция (2,9 млрд долларов), опередившая Китай (2,46 млрд долларов). Но при этом экспорт в Турцию в пределах года сократился на 29%, а в Китай на облачные 69%.

Напомним, в 2022 году по сравнению с 2021 годом выручка от экспорта агропродукции в Украину сократилась на 16%.