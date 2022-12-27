В 2022 році аграрна експортна виручка скоротилася на 16%, - УКАБ

У 2022 році порівняно з 2021 роком виручка від експорту агропродукції в Україні скоротилася на 16%. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

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"В 2022 році експортна виручка від продукції агропромислового комплексу становитиме близько 23,3 млрд USD, що на 16% менше аналогічного показника минулого року. На початку 2022 року на фоні потенційного нападу росії на Україну експортні відвантаження були суттєво збільшені, що і дозволило уникнути ще вагомішого розриву в річних показниках. Так, в січні 2022 року показник експортної виручки вдвічі перевищив показник січня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, найбільше зменшення надходження експортної виручки спостерігалося на початку війни – в березні та квітні 2022 року, з поступовим зростанням до кінця року відповідно до темпів налагодження роботи альтернативних маршрутів та початку роботи "зернового коридору".

ТОП-5 позицій найбільшої експортної виручки в 2022 році становлять традиційні для України експортні продукти: кукурудза, олія соняшникова, пшениця, ріпак та насіння соняшнику. Виняток – лише насіння соняшнику, котре раніше перероблялося на території України. З початком війни переробка насіння соняшнику скоротилася через тимчасове блокування морських шляхів, що і призвело до експорту безпосередньо сировини.

"Продукція АПК вже давно займає значну частку в експортній виручці і в поточних умовах вона продовжує збільшуватися. Так, в листопаді 2022 року ця частка становила 68%. Основна причина такого зростання – це, з одного боку, значна зацікавленість світового товариства в сільськогосподарській українській продукції, а з іншого – більш ніж достатня її кількість в Україні, що значно перевищує внутрішні потреби", - зазначили в УКАБ.

Нагадаємо, за перші 18 днів грудня Україна відвантажила на зовнішні ринки 3,6 млн тонн агропродукції та її переробки, що на 800 тис. тонн більше ніж за першу половину листопада.